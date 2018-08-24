Выбрана лучшая одежда для первого свидания

«Наряд, подчеркивающий достоинства вашей фигуры, создаст самое лучшее первое впечатление.

Если встреча состоится после обеда, идеальным вариантом будут джинсы-бойфренды, топ и кожаная куртка», — объяснила Маккей.

В качестве более женственной альтернативы она предложила платье с принтом в горошек или кружевное платье-комбинацию.

Кроме того, на первом свидании необходимо сделать акцент на своей индивидуальности и настроении, передает Rus.tvnet.lv.

«Дополните наряд массивными аксессуарами, например, запоминающимися сережками. Если вы поклонница туфель, покажите свою любимую пару»,

— порекомендовала стилист.

Если свидание назначено на вечер, элегантное черное платье на бретельках станет отличным выбором. «Я думаю, оно смотрится невероятно сексуально, но не вульгарно», — считает эксперт. Маккей отметила, что

стоит избегать одежды, в которой некомфортно. «Лучше отложить очень короткую юбку и высокие каблуки, если только это не ваша повседневная одежда»,

— сказала она и добавила, что не стоит надевать и слишком откровенные вещи.