Семь простых шагов, которые вы можете сделать для здоровья вашей груди прямо сейчас

Занимайтесь спортом

Грудь состоит из железистой и жировой ткани. Когда вы набираете вес, увеличивает процент жировой ткани в груди, а жировые клетки продуцируют гормон эстроген, повышенный уровень которого может спровоцировать развитие некоторых видов рака. Как отмечают онкологи, женщинам желательно посвящать физическим нагрузкам 150 минут в неделю, причем, лучше отдавать предпочтения кардио нагрузкам — плаванию, бегу, пешей ходьбе, танцам или аэробике, пишет Goodhouse.ru.

Ешьте шоколад

Темный шоколад с высоким содержанием какао — не только вкусное, но и очень полезное лакомство. Он чрезвычайно благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, защищает эмаль зубов, содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со старением. А еще темный шоколад богат особыми веществами, которые помогают убивать потенциально опасные клетки в организме — именно те, которые при определенных условиях способны переродиться в раковые. Так что съедайте несколько кусочков темного шоколада каждый день — это отличная профилактика!

Вовремя обращайтесь к врачу

Худшее, что вы можете сделать, обнаружив при самоосмотре образование или уплотнение в груди — это проигнорировать его. Обязательно обратитесь к врачу как можно скорее, исследуйте новообразование и при необходимости примите меры!

Чаще ешьте фрукты и ягоды

Несколько недавних исследований показали, что употребление в пищу большого количества фруктов и овощей может быть связано с пониженным риском развития опухолей молочной железы, развитие которых связано с повышенных уровнем эстрогена. Ягоды и фрукты содержат каротиноиды, естественные антиоксиданты, которые помогают предотвратить развитие рака молочной железы, резистентного к эстроген-рецептору.

Сократите алкоголь

Если вы употребляете более трех порций алкоголя в день, ваш риск заболеть раком повышается в 1,5 раза. Постарайтесь снизить употребление алкоголя или даже вовсе откажитесь от него — при всех полезных свойствах некоторых алкогольных напитков, они негативно влияют на здоровье.

Больше спите

Гормон сна мелатонин участвует во многих важных процессах нашего организма — в том числе регулировании уровня эстрогена. Если вам все еще нужны аргументы для того, чтобы спать не меньше восьми часов — добавьте к ним профилактику рака молочной железы. И спокойной ночи!

Принимайте фолиевую кислоту