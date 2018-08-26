Семь простых шагов, которые вы можете сделать для здоровья вашей груди прямо сейчас

Ежегодно в нашей стране 46 тысяч женщин заболевают раком молочной железы. К сожалению, нет абсолютно, стопроцентно надежных методов профилактики, которые могли бы полностью защитить от болезни — но есть как минимум семь простых советов, которые существенно снизят риск и помогут сохранить вашу грудь здоровой. И что особенно приятно — эти шаги не требует ни времени, ни усилий. Позаботьтесь о себе — начните прямо сейчас!
Занимайтесь спортом
Грудь состоит из железистой и жировой ткани. Когда вы набираете вес, увеличивает процент жировой ткани в груди, а жировые клетки продуцируют гормон эстроген, повышенный уровень которого может спровоцировать развитие некоторых видов рака. Как отмечают онкологи, женщинам желательно посвящать физическим нагрузкам 150 минут в неделю, причем, лучше отдавать предпочтения кардио нагрузкам — плаванию, бегу, пешей ходьбе, танцам или аэробике, пишет Goodhouse.ru.
Ешьте шоколад
Темный шоколад с высоким содержанием какао — не только вкусное, но и очень полезное лакомство. Он чрезвычайно благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, защищает эмаль зубов, содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со старением. А еще темный шоколад богат особыми веществами, которые помогают убивать потенциально опасные клетки в организме — именно те, которые при определенных условиях способны переродиться в раковые. Так что съедайте несколько кусочков темного шоколада каждый день — это отличная профилактика!
Вовремя обращайтесь к врачу
Худшее, что вы можете сделать, обнаружив при самоосмотре образование или уплотнение в груди — это проигнорировать его. Обязательно обратитесь к врачу как можно скорее, исследуйте новообразование и при необходимости примите меры!
Чаще ешьте фрукты и ягоды
Несколько недавних исследований показали, что употребление в пищу большого количества фруктов и овощей может быть связано с пониженным риском развития опухолей молочной железы, развитие которых связано с повышенных уровнем эстрогена. Ягоды и фрукты содержат каротиноиды, естественные антиоксиданты, которые помогают предотвратить развитие рака молочной железы, резистентного к эстроген-рецептору.
Сократите алкоголь
Если вы употребляете более трех порций алкоголя в день, ваш риск заболеть раком повышается в 1,5 раза. Постарайтесь снизить употребление алкоголя или даже вовсе откажитесь от него — при всех полезных свойствах некоторых алкогольных напитков, они негативно влияют на здоровье.
Больше спите
Гормон сна мелатонин участвует во многих важных процессах нашего организма — в том числе регулировании уровня эстрогена. Если вам все еще нужны аргументы для того, чтобы спать не меньше восьми часов — добавьте к ним профилактику рака молочной железы. И спокойной ночи!
Принимайте фолиевую кислоту
Об этом веществе в основном вспоминают, когда речь заходит о подготовке к беременности, но важно помнить о том, что именно фолиева кислота повышает способность ДНК к восстановлению. Принимайте ее в виде капсул или просто ешьте больше продуктов, содержащих фолиевую кислоту: шпинат, горох, злаки.