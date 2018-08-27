Галерея: яркие красотки заполнили элитный столичный ресторан! Смотрите, чем они там занимались

В The One Showroom представлены уникальные творения эстонских дизайнеров женской одежды и аксессуаров, а именно: Gerli A. Chantelle, MR. Pretaporter, Alena Demchenko couture. В afterparty также приняли непосредственное участие партнёры и друзья дизайнеров. Конечно же, не обошлось без сюрпризов - Decus Clinic приятно удивил гостей мероприятия, разыграв между ними призы стоимостью более 1000 €.

Оказалось, это только начало. Kehastuudio, в свою очередь, порадовала гостей гламурной вечеринки розыгрышем пакетов по уходу за телом, куда вошли как EMS тренировки, так и различные пакеты LPG-массажа для тех, кто заботится о своём внешнем виде. В свою очередь, салон красоты Thaya Shop & Salon разыграл между гостями мероприятия наборы класса люкс по уходу за волосами, а также прочие пакеты с услугами своего салона. Особенно желанными в этот вечер были призы от дизайнеров The One Showroom и Bon Bon Lingerie. Весь вечер гости наслаждались мероприятием под лучшие сэты модного DJ FoxyMandy.