Аптекарь дает шесть советов, которые помогут подготовить кожу к осени

Не пренебрегайте пилингом кожи лица и тела

Кожа нуждается в регулярных отшелушивающих процедурах в любое время года, но особенно важен пилинг осенью и зимой. При пилинге удаляются омертвевшие клетки кожи и очищаются поры, а, кроме того, эта процедура стимулирует обновление клеток кожи и улучшает кровообращение. Чем более жирная кожа, тем чаще следует проводить отшелушивающие процедуры.

Тем не менее, не следует проявлять излишнее рвение – как и любая процедура, пилинг, если его выполнять слишком часто или использовать грубые скрабы, скорее причинит коже вред и сделает ее еще более чувствительной. Обладателям сухой кожи следует ограничиться двумя-тремя сеансами пилинга в неделю, а если кожа жирная, отшелушивающие процедуры следует проводить примерно раз в неделю. Скраб вполне можно сделать самостоятельно (например, смешав овсяные хлопья и молоко или коричневый сахар с оливковым маслом), но желающие также найдут немало подходящих продуктов среди аптечной косметики.

Пользуйтесь масками и кремами

С наступлением осени следует вернуться к кремам и маскам, которые помогут защитить кожу от влаги, промозглого ветра и холода, сделав ее мягкой и бархатистой. Если летом кремы не так важны и скорее должны обладать увлажняющим эффектом, то с приходом осени следует начать пользоваться кремами пожирнее. Идеально для осени подойдет крем с маслом какао, маслом авокадо или миндальным маслом, обогащенный витаминами A, C и E.

Здесь опять-таки следует подбирать уходовую косметику под конкретный тип кожи. Для сухой кожи лучше подойдет питательный крем, а для жирной – увлажняющий. Периодически кожу следует подпитывать масками – домашними или покупными. За советом о продукции косметических компаний вы можете обратиться к аптекарю или косметологу.

С приходом осени целесообразно задуматься и о смене средства для очищения кожи лица – гораздо лучше вместо мыла или геля для умывания использовать молочко или тоник. Существует, однако, и универсальный продукт – мицеллярная вода отлично подходит для очищения кожи и осенью.

Пополните свою косметичку натуральными маслами

Вместо увлажняющих кремов и масок также можно использовать натуральные масла. Использование масел для ухода за жирной кожей хоть и кажется странным, но обеспечивает великолепный эффект.

Натуральные масла для кожи способны регулировать выработку кожного сала и бороться с излишней жирностью, а также способствуют очищению пор и помогают избавиться от угревой сыпи. Кроме того, они смягчают кожу, делают ее более эластичной и препятствуют выходу питательных веществ. Наиболее распространенные натуральные масла, которые можно использовать для ухода за кожей, это масло жожоба, аргановое масло, масло макадамии, оливковое и конопляное.

Не забывайте заботиться о губах

В особой заботе с приходом осени и переменчивой погоды нуждаются и губы. Чем на улице холоднее, тем более склонна кожа губ к сухости и трещинам. Чтобы избежать этих напастей, подберите увлажняющий бальзам для губ, содержащий витамины и натуральные масла. Смягчающим эффектом обладают, например, кокосовое масло, масло ши, витамин E, пчелиный воск и алоэ.

Пейте воду

Не забывайте о том, что уход за кожей в осенние месяцы заключается не только в использовании подходящей косметики, но и в потреблении достаточного количества воды. При дефиците влаги кожа становится сухой, стянутой и шелушащейся, а такая кожа крайне восприимчива к воздействию окружающей среды и быстрее стареет. Потребляя достаточное количество воды, вы обеспечите увлажнение кожи и вывод токсинов из организма, а также сможете избавиться от прыщиков и угревой сыпи.

Пейте витамины, чтобы сохранить здоровье организма

Секрет здоровой кожи кроется, прежде всего, в нас самих – если организм не получает в достаточном количестве витаминов и минералов, это отрицательным образом сказывается на здоровье и внешнем виде кожи, ногтей и волос. Не всегда можно получить достаточное количество витаминов и минералов из пищи, поэтому с приближением осени, когда дни становятся короче и мрачнее, а погода холоднее, следует, не дожидаясь возникновения проблем, приобрести в аптеке необходимые пищевые добавки.