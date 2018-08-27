В Таллинне пройдет первый в Балтии Саммит современных женщин Women Around

Любящие и любимые жены, заботливые матери: они делают карьеру, занимаются бизнесом, развивают собственное дело, занимаются хобби, благотворительностью и волонтерством. Они постоянно идут вперед, вкладывают много времени и средств в свое образование и развитие. И постоянно находятся в поисках баланса и гармонии всех аспектов своей жизни.

Помогать искать себя в бизнесе и просто быть при этом счастливыми дамам будут помогать звездные спикеры. Они уже нашли баланс и успешно сочетают все роли современной женщины в своей жизни: воспитывают достойных и здоровых детей, не забывают оставаться тылом и вдохновением для своих любимых мужчин, а также развивают свой потенциал с каждым годом все быстрее и быстрее.

Лена Резанова — специалист по карьерным стратегиям, консультант, живет в Монако, работает со всем миром – будет говорить о теме предназначения.

Таисия Кудашкина — бизнесмен, основатель websarafan.ru, админ самой большой и активной группы в Facebook для предпринимателей – расскажет о серьезной роли женщины в бизнесе.

Анна Видуецкая — организатор бизнес-мероприятий премиум-класса с привлечением лучших российских и мировых спикеров, жена самого известного бизнес-тренера России, мать четырех детей – расскажет о том, как стать полноценной женщиной.

Яна Агарунова – жена, многодетная мать - расскажет о том, как быть счастливой и как сделать счастливыми своих детей.

Общение с единомышленниками, знакомства с вдохновляющими людьми, отдых, перезагрузка, превращение минусов в плюсы – все это ждет тех женщин, которые готовы менять себя и мир вокруг к лучшему!