Причиной неуспеха в диете может быть кофеин

По мнению диетологов и нутриционистов, похудение, кофеин и сон тесно связаны между собой. Вот почему так важно пристально следить за нормальным сном и употреблением напитков, содержащих кофеин, особенно если вы пытаетесь похудеть. В частности, находящимся на диете не нужно употреблять кофе или чай после 3-4 часов дня. Исследователи из Университета Барселоны выяснили, что кофеину требуется всего 45 минут для полноценного воздействия на организм. Именно столько он абсорбируется внутриклеточными мембранами. При этом эффект кофеина продолжается около шесть часов, пишет Medikforum.ru.

Американские ученые недавно выяснили, что выпитый за 6 часов до отхода ко сну кофеин негативно воздействует на ночной отдых. Вот почему крайне важно не пить вечером ни чай, ни кофе вопреки устоявшимся традициям. Кофеину нужно несколько часов для того, чтобы полностью выйти из организма.