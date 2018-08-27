Лучшие осенние советы по уходу за губами

Поэтому так важно всегда соблюдать все методы защиты ваших губ. МедикФорум выяснил, что нужно для этого, какие этапы ухода за губами важнее всего и какие рецепты домашних средств по уходу существуют.

Отшелушивание губ

Вы можете не знать, но продукты для ухода за кожей более эффективны на губах, которые были очищены от лишней кожи. Никогда не нужно отрывать омертвевшую кожу и потрескавшуюся шкурку напрямую (даже, если вы храбры!) И также важно поддерживать регулярную эксфолиацию губ (губы определенно нуждаются в ней не меньше, чем остальное ваше лицо).

Проводите массаж губ не реже одного раза в неделю. Теплое полотенце поможет помочь смягчить губы, а затем можете использовать хороший скраб. Он помогает избавиться от сухой и шелушащейся кожи. Можно использовать для губ скраб, который обогащен виноградом и маслом из жожоба,они заставляют ваши губы чувствовать себя увлаженными. Не забывайте действовать осторожно на своих нежных губах.

Всегда используйте хороший бальзам для губ

Ищите хороший бальзам для губ с правильными питательными веществами. Осенью нам нужно знать эти ключевые названия ингридиентов: масло кокосового ореха, витамин Е, масло ши и пчелиный воск и т. Д., Все они помогают увлажнять губы. Хотя солнечный свет может быть не столь энергичным в последнее время, нам нужен продукт с SPF для усиления защиты. Поэтому он тоже должен быть добавлен в ваш бальзам для губ.

Знаете правильный способ нанести бальзам на губы? Нанесите его на губы и сожмите их вместе в течение 5 секунд, чтобы дать ему полностью впитаться. Затем используйте помаду. Кроме того, ваши губы нуждаются в маске ночью! Наносите определенное количество бальзамана губы. Аккуратно очистите ватным тампоном через 15 минут. Ваши губы снова станут мягкими!

Перестаньте лизать губы!

Облизывание губ может сделать их влажнее... на мгновение! Вы чувствуете, что ваши губы увлажняются после облизывания, но лучше избавитесь от этой привычки. Она обезвоживает губы, а еще хуже - слюна содержит пищеварительные ферменты, которые разрушают защитный барьер на губах, особенно в условиях сухого климата. Лучше подготовьте хороший бальзам вместо того, чтобы увлажнять губы языком.

Вы можете использовать рекомендованную дерматологами помаду по уходу за кожей губ. И уже совсем скоро вы попрощаетесь с болезненными и сухими пятнами на губах.

Не допускайте обезвоживания организма

Питьевая вода полезна для вашего тела, кожи и губ! (Не менее 8 чашек в день). Попробуйте пить достаточное количество в течение недели, если вы этого еще не сделали.

Вам не нужен лучший бальзам для губ, но нужно следить за тем, чтобы губы получали питание изнутри. Здоровые губы определенно помогут вам стать уверенными и красивыми.