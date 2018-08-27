После двухчасовой поездки в автокресле моя дочь перестала дышать

Кирсти Кларк (28) и ее муж Кристофер Кларк (29) провели весь день 4 апреля с дочерьми. Каждый раз, когда они заходили в магазин, они вынимали трехнедельную Харпер из детского сиденья, пишет Lifter.com.ua.

Из-за пробок их путь домой был довольно долгим, но родители не придали этому никакого значения. Однако когда они достали малышку из машины и внесли домой, то обнаружили, что у нее посинели губы, ее челюсти были крепко стиснуты, а изо рта и носа шла пена.

Родители немедленно отправились в больницу. До больницы всего пять минут езды, но Кирсти призналась, что дорога показалась ей вечностью. Она была уверена, что потеряет младшую дочь.

К счастью, врачам удалось откачать Харпер, у которой случился припадок.

Врач рассказал родителям, что, оказывается, малышей нельзя оставлять в автокресле дольше часа — это приводит к кислородному голоданию.

Кирсти и Кристофер сперва были в шоке. Они и предположить не могли, что столь короткое время в автокресле может иметь столь жуткие последствия!

Кирсти говорит: «Когда врач сказал, что дело в автокресле, я сначала поверить не могла. Я подумала: “не может быть”. Я не понимала, почему нам никогда об этом не рассказывали.

Естественно, мы знали, что нельзя оставлять малыша в автокресле на ночь, потому что это приводит к искривлению позвоночника, но это было для нас новостью. Когда моя старшенькая была маленькой, мы ездили к родственникам в Корнуолл: это четырехчасовая поездка, но с ребенком все было в порядке.

Теперь мы с Кристофером хотим рассказать всем родителям о случившемся с Харпер, чтобы они знали. Всего два часа в автокресле — и мы могли ее потерять. Это ужасно! Я хотела бы призвать всех родителей внимательно следить за малышами и не сажать их в автокресло, когда в этом нет нужды. Поверьте, это не стоит того, что нам пришлось пережить. Следите за малышом, обращайте на него внимание. Если вам кажется, что что-то не так, сразу же везите его в больницу».

В 2016 году благотворительная организация Lullaby Trust с помощью симулятора движения провела исследование влияния долгого пребывания в автокресле на ребенка.

Исследователи пришли к выводу: «Симуляция движения вызывает резкий рост кислородной недостаточности».