Учительницу уволили за танцы на шесте, которыми она зарабатывала на еду детям

Кэндис стала вдовой четыре года назад и думала, как прокормить своих двух маленьких дочек, которым сейчас шесть и семь лет. А еще надо было платить ипотеку — она недавно переехала в Рэнфорд и купила жилье для семьи. Еще при жизни муж подарил ей шест для танцев, видя ее увлеченность, а потом она начала преподавать параллельно с основной работой, пишет Daily Mail.

Она выложила один из роликов с номером на пилоне у себя в Facebook на закрытой странице. Но кто-то все равно умудрился переслать видео руководству школы, где Кэндис работала, и ее вызвали на серьезный разговор. Девушку пристыдили и за ролик, и за "вульгарный" трек (Эминем — Superman) и отстранили от преподавания, пишет Life.ru.

«Когда меня отстранили, я была унижена... Суперинтендант, директор и еще один сотрудник были в комнате и ругали меня за мое видео с танцами на шесте», - говорит она.

Для Кэндис это стало шоком. У учительницы сложились прекрасные отношения со школьниками и их родителями. Она получила три диплома об образовании, среди которых магистерский по психологии и бакалаврский по английскому языку и литературе. И искренне не понимала, как ее любовь к танцам, которую она до этого старалась не афишировать, могла помешать ее основной деятельности.

«Мне никогда не было стыдно танцевать на пилоне. Это искусство для меня. Я просто не вижу в этом ничего негативного. Говорить мне не танцевать — это как заставлять балерину танцевать в шкафу. Это все равно что бабочке не летать», - прокомментировала учительница.

Ее историю осветили СМИ, которые попросили руководство школы обосновать свою позицию. Теперь ее дело будет рассматривать школьный совет. После отстранения мать девочек завела страницу GoFundMe, чтобы нанять адвоката и разобраться с платежами. Она хочет открыть собственную студию и продолжать бороться за право быть учителем в школе.