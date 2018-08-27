Ирэни Эрби ответила Тийне Яантсон: меня поддерживает Таллиннская горуправа!

«Я провожу этот конкурс вот уже 26 лет и с ужасом продолжаю наблюдать, как нахально используют мой торговый знак «Миссис Эстония»», - комментирует Яантсон.

Также Тийна Яантсон говорит, что она подала в суд иск на Ирэни Эрби и ее компанию Magic Monday Production, которые пользуются ее торговой маркой, тем самым создавая ей конкуренцию, пишет Elu24.

Ирэни Эрби отрицает свою вину: «В таком случае она может обратиться в полицию. Но завтра госпожа Яантсон может обвинить меня в том, что я виновата в смерти Кеннеди или принцессы Дианы. Если вы присмотритесь, то заметите, что у нас разные логотипы, и все материалы подготовлены компанией Magic Monday Production или созданы международными партнерами. Ее торгового знака, логотипов в моих материалах нет».

Эрби добавляет: «Я знаю, что она пытается защитить свое название «Missis Estonia EST 1992», полагая, что слова «миссис» и «Эстония» могут быть запатентованы, но нет. Ей остается только «EST 1992», а этим названием никто не злоупотреблял».

«В чем заключается ее обвинение? Таким поведением она лишь хочет привлечь к себе внимание. Что ждать от человека, который известен благодаря мошеннической схеме косметики и салона DeSheli… Салон вроде бы закрыли, а теперь она переносит свои привычки и в конкурс красоты».

«Кажется, что Яантсон нравится больше скандалить, а не работать. У меня график построен на полгода вперед, и у меня другие приоритеты в жизни и работе. Мне очень нравится спокойно работать с Голливудом, Fashion TV, Монако и многими другими мировыми компаниями», - комментирует Эрби.

«В Эстонию я езжу пару раз в год, чтобы подготавливать конкурс и встречаться со своими хорошими людьми и местными партнерами, среди которых, между прочим, в этом году – Таллиннская городская управа», - добавила она.