Родители отказались от дочки из-за ее странной кожи, но дедушка спас внучку

Хотя беременность Маматы проходила нормально, они не ожидали столь раннего появления малыша с такой кожей - она была покрыта морщинами, в то время как у всех новорожденных она мягкая и гладкая, пишет Fabiosa.ru.

Когда они вернулись в свою деревню в западной Индии, соседи и друзья Мамата и Аджай узнали о странной внешности ребенка и стали издеваться над семьей.

Жители деревни избегали 25-летних молодых родителей, а те, кто видел новорожденную, отказывались брать ее на руки и даже убегали из-за страха заразиться тем же заболеванием. К сожалению, вместо поддержки и понимания, Доды встретились с унижением и игнорированием.

Молодые родители, даже не дав имя дочке, сдались под давлением общественного мнения. Они начали пренебрегать ребенком, Мамата перестала кормить ее и тем самым обрекла ее на голодную смерть.

И в это самое время вмешался дедушка ребенка, Дилип Дод. Две недели 50-летний рабочий заботился о своей внучке, кормя ее козьим молоком. Его позиция была простой и понятной:

«Она не виновата, что родилась другой. Я не собираюсь отказываться от нее».

Когда состояние здоровья малышки стало ухудшаться, Дилип отвез ее в больницу в Мумбаи, где она родилась, что в 138 километрах от их деревни. Счастье улыбнулось девочке - больница согласилась покрыть медицинские расходы (а это около $7 000) и даже предоставила Дилипу жилье, пока медики определяли причину морщинистой кожи ребенка. Оказалось, что такое состояние связано с некоторой хромосомной аномальностью и замедлением роста внутриутробного развития.