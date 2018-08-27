Исследования показывают, что упрямые дети с большой вероятностью превратятся в успешных взрослых

У большинства родителей, в семьях которых воспитывается не один ребенок, обязательно найдется тот, который будет испытывать терпение больше, чем остальные. С самого детства они расширяют свое влияние, и с годами это становится все заметнее. В подростковом возрасте они начинают бросать более серьезный вызов, отчего взрослые постоянно расстраиваются и в отчаянии готовы рвать волосы на голове. Но, в конце концов, такое поведение окупается хорошим результатом. Так гласят выводы исследователей, пишет Fabiosa.ru.

В 2015 году Американская ассоциация психологов опубликовала итоги исследования, согласно которому дети, бросавшие вызов авторитетам родителей и педагогов, в дальнейшем становились отличными профессионалами, занимали высокие посты.

Исследование проводилось путем анализа поведения детей в возрасте от 8 до 12 лет. Оценивались такие черты, как академическая добросовестность, правота и, самое главное, неповиновение. Через 40 лет, когда дети стали взрослыми, ученые обратились к данным, полученным ранее.

Оказалось, что те, кто в детстве считался нарушителем спокойствия, превратились во взрослых, которые имеют высокий доход.

Исследование не предусматривало объяснений, какая существует корреляция между упрямыми детьми и успехом в будущем. Однако в статье, опубликованной по его результатам, писатель Донна Горман предположила, что подобные волевые личности становились более конкурентоспособными в классе и получали более высокие оценки.

Кроме того, становясь взрослыми, они, скорее всего, могут быть более требовательными, когда дело коснется переговоров о зарплате. Они будут тверже отстаивать свои финансовые интересы, даже если при этом вызовут раздражение у друзей и коллег.

Получается, что те качества, которые могут раздражать в детях, становятся очень полезными, когда они (дети) вырастают. Поэтому в следующий раз, когда ваш упрямый ребенок отказывается что-то делать и вам хочется прибить его, сделайте глубокий вдох и напомните себе: «Этот ребенок, вероятно, когда-нибудь станет чьим-то боссом».

Но, так как мы знаем, что глубокие вдохи-выдохи не всегда работают, предлагаем несколько советов по общению с упрямым ребенком.

Выслушайте его. Спорить с упрямым ребенком бесполезно. Лучше ведите себя как взрослый, то есть найдите время, чтобы услышать, что он хочет сказать.

Вместо того чтобы заставлять его что-то делать, сумейте договориться. Убедитесь, что вы общаетесь, а не просто приказываете. Такой ребенок хорошо реагирует на мягкий подход и бунтует, когда на него давят.

Дайте им возможность выбора. Например, вы хотите, чтобы ваш ребенок выключил телевизор и ложился спать. Вместо того, чтобы просто давать указания, дайте ему варианты. Скажите ему, что наступило время отправлять в постель или он может почитать ту или иную книгу. Он может настаивать на том, что не собирается спать, тогда спокойно скажите, что такого варианта нет. Будьте настойчивы, пока он не сдастся.

Разговаривать спокойным тоном - это важный аспект общения с упрямыми детьми. Независимо от того, насколько они взбесили вас, не переходите на крик, так как это обычно ухудшает ситуацию.

Посмотрите внимательно на свое отношение. Возможно, ваш ребенок унаследовал от вас решительность. Не копирует ли он и ваше отношение? Если вы часто говорите «нет» или спорите с другими, то ребенок будет повторять то, что видит вокруг. Поэтому следите за тем, какой пример вы подаете своим детям.