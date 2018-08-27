Почему некоторые люди не в состоянии хранить верность? Вот что об этом думают ученые

Как, по-вашему, можно ли вычислить потенциального изменщика? Если вы думаете, что это холодный и расчетливый тип, который отлично умеет заметать следы, то сильно ошибаетесь!
Согласно данным психологического исследования, на самом деле гораздо чаще изменяют совершенно другие люди, передает Fabiosa.ru.
Кто же они - изменщики?
Ученые Квинслендского университета пришли к выводу, что к изменам склонны активные и импульсивные люди. Они могут изменять партнеру необдуманно, поскольку сильно зависят от эмоций и действуют по настроению.
В группу риска также входят те, у кого в прошлом было большое количество сексуальных связей. Как правило, они склонны к неверности генетически и часто просто не могут перестать искать партнеров на стороне.
Главные причины измен
Это же исследование показало, что чаще всего как мужчин, так и женщин на измену толкают чувство отстраненности от партнера и низкая удовлетворенность отношениями в целом.
С другой стороны, оказалось, что чем лучше секс в отношениях, тем выше риск измены партнера. Вот это новость! Авторы исследования предполагают, что это связано с положительным отношением к сексу в целом.
А вот продолжительность отношений никак не влияет на то, будет ли партнер изменять. То есть даже если вы начали встречаться совсем недавно, расслабляться не стоит! Разве что ваш партнер - 40-летний девственник со спокойствием удава.
Это, конечно, шутка, но факт остается фактом: некоторые люди уже рождаются со склонностью к измене. Поэтому их партнерам остается либо уходить, либо смириться с этим.
Как вычислить изменщика?
Исследование также показало, что после случайной измены (речь не идет о романе на стороне) большинство мужчин не прочь заняться сексом со своей постоянной партнершей, а женщины - набрасываются с нежностями и поцелуями. Так что присмотритесь повнимательнее к своей второй половинке после очередного ночного совещания!