Шесть модных укладок, которые визуально скрывают большой нос

Мы, конечно, считаем, что все лица идеальны и не требуют коррекции (главное — любить себя). Но если все-таки некоторые нюансы лица хочется скрыть, а на операцию ты не готова, то вот модные варианты стрижек и укладок, которые зрительно помогут сделать большой или кривой нос более аккуратным.
Многослойная стрижка чуть ниже плеч
Длинные гладкие волосы без намека на текстуру — самое большое зло для крупного носа. А вот легкие волны, небрежная укладка (бери побольше текстурирующего спрея) и многослойная стрижка — вполне удачный выбор, для того чтобы скрыть большой нос. Стилисты советуют остановиться на длине чуть ниже плеч и сделать акцент у скул. К примеру, вытащить несколько прядей из прически (если ты забрала волосы в хвост или пучок) или завить пряди у лица, пишет Lady.mail.ru.
В стиле гранж
Лохматые и взъерошенные волосы, особенно на затылке, и непрямой пробор — тоже отличный выход для тех, кто пытается скрыть по какой-то причине нос или отвести от него все подозрения внимание окружающих.
Челка набок
Звезда сериала «Хор» почти во всех интервью признается, что в начале карьеры несколько продюсеров советовали ей сделать ринопластику, они считали, что ее нос никогда не позволит ей добиться успеха. Но Лиа стояла на своем и не стремилась к операции, а взамен придумывала более естественные способы скрыть свою особенность. Тем более, по ее собственным словам, она и вовсе не переживает из-за своей внешности.
К примеру, она часто укладывает волосы набок. Что касается челки, то знаменитость знает, что прямая сплошная челка, закрывающая весь лоб, в ее случае не подойдет (тем более она не в моде и визуально старит лицо). Вывод — неровная челка (ее еще называют бахромой) спасает ситуацию.
Прическа с объемом на макушке
Любые прически с объемом на затылке (можно начесать волосы, применить или сделать гофре) отлично работают для отвода глаз. Подойдут и волны, и даже пучки с хвостами — главное, не делать полностью «зализанные» волосы.
Чтобы скрыть большой нос, нужно его зрительно уравновесить. Большой объем на затылке поможет отвлечь внимание от этой проблемы. Это может быть и каре, и длинные волосы, но важно, чтобы затылок был объемный и приподнятый. Любая стрижка с максимальным объемом на затылке будет более уместна, чем гладкие волосы.
Рваный боб
Мы уже писали, что боб не теряет рейтингов в списке самых горячих стрижек сезона. Вариантов уложить эту длину куча, но в случае с теми девушками, которые пытаются спрятать свой выдающийся носик, больше всего подойдут рваные стрижки (то есть все пряди неравномерной длины) и небрежные укладки. Можно подкрутить волосы к лицу и взбить их с помощью мусса, как это иногда делает американская актриса Дианна Агрон.
Асимметрия
Асимметричные стрижки или часть волос, перекинутых на одну сторону, тоже справятся с задачей — окружающие уж точно не будут рассматривать твое лицо в деталях, а будут изучать образ, который действительно привлекает внимание. Более того, многие стилисты советуют экспериментировать с цветом волос и прядей, выбирая нестандартные оттенки — тоже способ отвлечь внимание от лица.