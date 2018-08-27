Шесть модных укладок, которые визуально скрывают большой нос

Многослойная стрижка чуть ниже плеч

Длинные гладкие волосы без намека на текстуру — самое большое зло для крупного носа. А вот легкие волны, небрежная укладка (бери побольше текстурирующего спрея) и многослойная стрижка — вполне удачный выбор, для того чтобы скрыть большой нос. Стилисты советуют остановиться на длине чуть ниже плеч и сделать акцент у скул. К примеру, вытащить несколько прядей из прически (если ты забрала волосы в хвост или пучок) или завить пряди у лица, пишет Lady.mail.ru.

В стиле гранж

Лохматые и взъерошенные волосы, особенно на затылке, и непрямой пробор — тоже отличный выход для тех, кто пытается скрыть по какой-то причине нос или отвести от него все подозрения внимание окружающих.

Челка набок

Звезда сериала «Хор» почти во всех интервью признается, что в начале карьеры несколько продюсеров советовали ей сделать ринопластику, они считали, что ее нос никогда не позволит ей добиться успеха. Но Лиа стояла на своем и не стремилась к операции, а взамен придумывала более естественные способы скрыть свою особенность. Тем более, по ее собственным словам, она и вовсе не переживает из-за своей внешности.

К примеру, она часто укладывает волосы набок. Что касается челки, то знаменитость знает, что прямая сплошная челка, закрывающая весь лоб, в ее случае не подойдет (тем более она не в моде и визуально старит лицо). Вывод — неровная челка (ее еще называют бахромой) спасает ситуацию.

Прическа с объемом на макушке

Любые прически с объемом на затылке (можно начесать волосы, применить или сделать гофре) отлично работают для отвода глаз. Подойдут и волны, и даже пучки с хвостами — главное, не делать полностью «зализанные» волосы.

Чтобы скрыть большой нос, нужно его зрительно уравновесить. Большой объем на затылке поможет отвлечь внимание от этой проблемы. Это может быть и каре, и длинные волосы, но важно, чтобы затылок был объемный и приподнятый. Любая стрижка с максимальным объемом на затылке будет более уместна, чем гладкие волосы.

Рваный боб

Мы уже писали, что боб не теряет рейтингов в списке самых горячих стрижек сезона. Вариантов уложить эту длину куча, но в случае с теми девушками, которые пытаются спрятать свой выдающийся носик, больше всего подойдут рваные стрижки (то есть все пряди неравномерной длины) и небрежные укладки. Можно подкрутить волосы к лицу и взбить их с помощью мусса, как это иногда делает американская актриса Дианна Агрон.

Асимметрия