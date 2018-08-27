Грибы в детском меню: факты и мифы

Грибы — «тяжелый» продукт: миф

Зачастую родители не дают ребенку грибы, потому что считают, что это слишком «тяжелая» пища для детской пищеварительной системы. Действительно, это так. Грибы – «тяжелый», и даже потенциально опасный продукт для человека любого возраста, но только в сыром виде, пишет Health.mail.ru.

В состав клеточной стенки грибов входит вещество под названием микохитин. С ним сложно справиться даже пищеварительной системе взрослого, но он разрушается в процессе приготовления. Еще в некоторых грибах содержатся вещества, которые могут, хотя и в редких случаях, привести к аллергии, обладают потенциально канцерогенными свойствами (гидразины). Их помогает разрушить тщательная варка.

Грибы — сильный аллерген: миф

Грибы не относят к продуктам с повышенными аллергенными свойствами. У детей могут развиваться на них аллергические реакции, но не чаще, чем на другие продукты. Ученые отмечают, что пищевая аллергия встречается примерно у одного из ста людей. Гораздо чаще бывают реакции на грибные споры (аналог аллергии на пыльцу) – у 10–30% аллергиков.

Симптомы пищевой аллергии на грибы чаще всего появляются в течение 30 минут после употребления их в пищу. Возникает зуд, волдыри, отек лица. Намного реже встречаются отеки гортани с удушьем.

В грибах много полезного: факт

Грибы, пожалуй, самые странные организмы на Земле. Они не являются ни растениями, ни животными, соединяя в себе особенности и тех и других. И это дает им некоторые преимущества в качестве продуктов питания.

Не являясь до конца ни животной, ни растительной пищей, грибы не содержат холестерина и вредных жиров. При этом они могут дать организму белок, витамины D и C, фосфор, витамин B12, железо, калий (в грибах его больше, чем в бананах), антиоксиданты (эрготионен), селен. Есть данные о том, что грибы помогают укрепить иммунитет за счет высокого содержания бета-глюканов.

Самая интересная история – с витамином D. Являясь наполовину животными, грибы производят его тем же способом, что и организм человека, под действием солнечных лучей. При этом витамин в составе гриба отличается высокой стабильностью: он практически не разрушается в процессе приготовления.

Впрочем, с грибами, выращенными при искусственном освещении, все не так однозначно. Для выработки эргокальциферола нужен солнечный свет. Решить проблему помогают ультрафиолетовые лампы, но применялись ли они при выращивании лисичек, которые продаются в супермаркете рядом с вашим домом – большой вопрос.

Грибы можно есть только после семи лет: миф