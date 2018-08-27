Грибы в детском меню: факты и мифы

Когда дело касается детского рациона, многие относятся к грибам с настороженностью. Считается, что детская пищеварительная система не готова к перевариванию грибов. Впрочем, в последнее время отношение к грибам меняется. Педиатр Артем Кабанов разобрался в «грибном» вопросе и отделил правду от домыслов.
Грибы — «тяжелый» продукт: миф
Зачастую родители не дают ребенку грибы, потому что считают, что это слишком «тяжелая» пища для детской пищеварительной системы. Действительно, это так. Грибы – «тяжелый», и даже потенциально опасный продукт для человека любого возраста, но только в сыром виде, пишет Health.mail.ru.
В состав клеточной стенки грибов входит вещество под названием микохитин. С ним сложно справиться даже пищеварительной системе взрослого, но он разрушается в процессе приготовления. Еще в некоторых грибах содержатся вещества, которые могут, хотя и в редких случаях, привести к аллергии, обладают потенциально канцерогенными свойствами (гидразины). Их помогает разрушить тщательная варка.
Грибы — сильный аллерген: миф
Грибы не относят к продуктам с повышенными аллергенными свойствами. У детей могут развиваться на них аллергические реакции, но не чаще, чем на другие продукты. Ученые отмечают, что пищевая аллергия встречается примерно у одного из ста людей. Гораздо чаще бывают реакции на грибные споры (аналог аллергии на пыльцу) – у 10–30% аллергиков.
Симптомы пищевой аллергии на грибы чаще всего появляются в течение 30 минут после употребления их в пищу. Возникает зуд, волдыри, отек лица. Намного реже встречаются отеки гортани с удушьем.
В грибах много полезного: факт
Грибы, пожалуй, самые странные организмы на Земле. Они не являются ни растениями, ни животными, соединяя в себе особенности и тех и других. И это дает им некоторые преимущества в качестве продуктов питания.
Не являясь до конца ни животной, ни растительной пищей, грибы не содержат холестерина и вредных жиров. При этом они могут дать организму белок, витамины D и C, фосфор, витамин B12, железо, калий (в грибах его больше, чем в бананах), антиоксиданты (эрготионен), селен. Есть данные о том, что грибы помогают укрепить иммунитет за счет высокого содержания бета-глюканов.
Самая интересная история – с витамином D. Являясь наполовину животными, грибы производят его тем же способом, что и организм человека, под действием солнечных лучей. При этом витамин в составе гриба отличается высокой стабильностью: он практически не разрушается в процессе приготовления.
Впрочем, с грибами, выращенными при искусственном освещении, все не так однозначно. Для выработки эргокальциферола нужен солнечный свет. Решить проблему помогают ультрафиолетовые лампы, но применялись ли они при выращивании лисичек, которые продаются в супермаркете рядом с вашим домом – большой вопрос.
Грибы можно есть только после семи лет: миф
На этот счет ученые не дают однозначных рекомендаций. Иногда называют возраст 7–8 месяцев, иногда – 10–12 месяцев. В любом случае, совершеннолетия дожидаться не нужно. Если ваш педиатр дал добро, после года ребенок вполне может попробовать этот новый вид пищи. Правильно приготовленные грибы мягкие настолько, чтобы их мог есть ребенок, который только недавно научился жевать.
Грибами можно отравиться: факт
Магазинные искусственно выращенные грибы в этом смысле безопасны. А вот их «дикие» собратья вполне могут натворить бед. Специалисты из Детского госпиталя Филадельфии в США не советуют есть и тем более давать ребенку грибы, собранные самостоятельно в лесу, даже если они относятся к съедобным видам.
Врачи называют две основные причины отравлений грибами у детей. Первая – от недосмотра. Ребенок гуляет во дворе или в парке и замечает «красивые грибки», которые сразу хочет попробовать на вкус. Вторая причина – беспечность взрослых. Известны случаи, когда печально заканчивалось употребление в пищу грибов, принесенных «опытным грибником». Так что рисковать не стоит.
Но даже магазинные грибы небезопасны, если их плохо помыть и недостаточно тщательно приготовить. На них могут обитать вредоносные бактерии, особенно, если грибы выращены на навозе.
Симптомы отравления грибами могут возникать сразу или в течение 6–24 часов: это боль в животе, тошнота и рвота, вялость, сонливость, спутанность сознания. Затем присоединяются нарушения работы сердца, печени и почек, которые могут стать фатальными.
В целом, грибов не стоит бояться. Правильно выбранные и приготовленные, они полезны для ребенка, могут обеспечить растущий организм важными веществами.
Грибы нельзя давать ребенку целиком: факт
Свежие грибы нужно правильно выбирать. Даже если надпись на упаковке гласит о том, что со сроком годности все в порядке, не стоит брать потемневшие, сморщенные грибы, на которых начала появляться слизь.
Перед приготовлением грибы нужно хорошо промыть, очистить шляпку и срезать нижнюю часть ножки. Если ножка слишком жесткая, ее лучше отрезать полностью.
Для детских блюд грибы нужно мелко нарезать или натереть на терке. Давать целиком, даже маленькие грибки, ребенку не стоит. Они могут попасть «не в то горло» и вызвать удушье, такие случаи известны. Пока ребенок ест, находитесь рядом и следите, чтобы он хорошо пережевывал пищу.
Как правило, грибы не едят отдельно, их включают в состав других блюд. Если основное блюдо готовится быстро, как, например, в случае с омлетом, то грибы нужно приготовить отдельно, более тщательно.