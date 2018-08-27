Пять советов, которые помогут вам пережить менструацию

Причина болей в том, что ваша матка сжимается, чтобы помочь вытолкнуть слой эпидермиса в течение вашего периода. Гормональные вещества, называемые простагландинами, которые отчасти виноваты в боли и воспалении, вызывают сокращение мышц матки. Таким образом, более высокие уровни простагландинов связаны с более суровыми менструальными судорогами. Некоторым женщинам судороги могут даже мешать работать, учиться или заниматься повседневными делами. Около трех из четырех женщин испытывают менструальные боли, и каждая десятая женщина переживает серьезные судороги, пишет Medikforum.ru.

Если у вас возникают предменструальные судороги, время начала судорог обычно будет примерно одинаковым, но они могут различаться по интенсивности от цикла к циклу. Пока неясно, что вызывает боль во время овуляции. Это может быть из-за разрыва фолликула яичника, но, в любом случае, это тоже естественная боль. Она может ощущаться на какой-то одной стороне — там, где находится яичник, из которого вышла яйцеклетка.

Как облегчить менструальные судороги

Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, блокируют производство простагландинов и, как было доказано, являются эффективным обезболивающим средством во время менструации. Это первые препараты, на которые стоит обратить внимание.

Имеются также данные о методах обезболивания, не связанных с фармацевтикой. Было показано, что тепло (например, тепловая подушка или бутылка с горячей водой) столь же эффективны, как НПВП и аспирин.

Также были изучены травяные средства, физические упражнения, диетические изменения и иглоукалывание, хотя результаты были многообещающими, здесь требуется больше исследований, врачи не могут рекомендовать эти методы, поскольку не так однозначно.

Некоторые люди могут использовать гормональные контрацептивы для облегчения и предотвращения менструальных судорог. Однако это стоит делать только в случае, если ваш доктор вам назначит такое лечение.

Какая менструальная боль является «нормальной»?

Знакомство с симптомами боли полезно, когда вы подозреваете, что что-то может быть неправильным. Важно понимать, какая менструальная боль для вас норма, а какая является отклонением.

Тяжелые судороги или хроническая тазовая боль могут быть симптомом эндометриоза. Боль, испытываемая людьми с эндометриозом, отличается от нормальных менструальных спазмов и включает выделения эндометриоподобной ткани, которая растет за пределами матки. Эта ткань реагирует на гормональные колебания в организме точно так же, как эндометрий, который может расти, кровоточить и раздражать окружающие ткани. Это может создать воспалительную среду и вызвать рост спаек.

Если вы все-таки уверены, что ваша боль является вариантом нормы, то можете начинать вести борьбу.

Методы борьбы с болью во время менструации

1. Упражнения