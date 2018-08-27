Перечислены самые необходимые мужчине вещи. Проверьте, есть ли они у ваших мужей!

По их мнению, в конце лета и начале осени стоит сделать выбор в пользу свитера из тонкой пряжи серого, темно-синего и бордового оттенков или цвета хаки. Эту вещь можно комбинировать как с футболкой, так и с офисной рубашкой и галстуком, пишет Lenta.ru.

Они также порекомендовали приобрести популярную в этом году куртку-рубашку с объемными карманами, изготовленную из плотного хлопка.

Следующими стали классические брюки из шерсти темных оттенков, которые можно сочетать и с белыми кроссовками, и с классическими туфлями.

Кроме того, эксперты отметили ботинки-дезерты. Они заявляют, что эта обувь подходит как для повседневной жизни, так и для торжественного события.