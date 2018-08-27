Американская модель в 64 выглядит максимум на 34. Кристи Бринкли — женщина, которая не умеет стареть!

Кристи Бринкли ФОТО: Scanpix

Кристи Бринкли ФОТО: Scanpix

Кристи выглядит как минимум в два раза моложе своего возраста. Она гордится этим и не стыдится демонстрировать свое тело в купальниках. Именно в таком виде она фотографировалась для мужского журнала Social Life.

Для обложки журнала Sport Illustrated Кристи Бринкли фотографировалась вместе с двумя взрослыми дочерьми. Она почти не отличалась внешне от своих девочек, восторгу читателей не было предела, пишет Ofigenno.cc.

В одном из интервью Кристи рассказывала, что родилась в эпоху беби-бума. Люди ее поколения уверены, что 60 — не возраст. Бринкли не подстраивается под стандарты, а сама создает мир, в котором хочет жить.

Модель искренне делится секретами своей красоты. Она считает, что во многом ее хорошая внешность результат правильного питания. В 12 лет Кристи стала вегетарианкой и с тех пор никогда не меняла привычек в еде.

«Я убежденная вегетарианка. Не монументально убежденная. То есть вы же понимаете, что существует, например, Италия. А значит, пицца и паста. А во Франции я могу позволить себе кусочек камамбера и сэндвич с сыром. Что всегда под запретом, так это мясо. Его я не ем с двенадцати лет», — рассказывает красавица.

Не обошлось и без диет. В свое время модель изнуряла себя, но вовремя поняла насколько они бесполезны. «В начале своего пути я много экспериментировала с диетами: пробовала питаться только соками или продуктами одного вида, есть грейпфрут перед тем, как приступать к полноценному приему пищи... Все это не работает. Пользу приносит лишь одна вещь: полноценное и сбалансированное питание», — делится Кристи.

Ее питание действительно достаточно изысканное и состоит из продуктов, которые, мы, славяне, еще не ввели свой рацион полноценно. Но, возможно, стоит ради вечной молодости: «У меня всегда в холодильнике есть салат, приготовленный из зелени, круп и бобовых, а также остатков того, что не было съедено на обед. Чуть позже я выжимаю сок из капусты кейл, лайма и апельсина. В качестве перекуса использую тыквенные хлебцы, приправленные гималайской солью, орехами, семечками и сушеным изюмом. Если чувство голода меня не покидает, то на помощь приходит яблоко. Иногда вместе с арахисовой пастой».

Сладкое ей заменяют фрукты, кокосовая вода, банановые чипсы. Позволяет себе и черный шоколад, но только один кусочек в день. В то же время Кристи не забывает работать над своим телом, регулярно дает себе хотя бы небольшие физические нагрузки: отжимается, качает пресс, ноги и руки.