Знаете ли вы, как правильно пользоваться отбеливателем?

Как отбеливать одежду правильно

Перед тем, как использовать отбеливатель, всегда проверяйте этикетку. Если указано, что отбеливатель применять нельзя, значит, нельзя использовать даже тот, на котором указано «для всех типов тканей», пишет Goodhouse.ru.

Ищите эти знаки на этикетке:

Можно отбеливать

Нельзя отбеливать и использовать средства с содержанием хлора

Можно отбеливать в холодной воде

Можно использовать отбеливатель, не содержащий хлора.

Когда вы используете отбеливатель в первый раз, протестируйте его на незаметном участке одежды (например, внутри манжеты или воротника).

Как только увидели, что ткани отбеливатель не навредит, запускайте обычный цикл стирки. Если вы используете отбеливатель для всех типов тканей или кислородный отбеливатель, добавляйте его в начале цикла стирки, изучив дозировку на упаковке. Жидкий хлорный отбеливатель можно добавить в диспенсер для подачи порошков через пять минут после начала цикла.

Как сохранить белое белым

Стирайте белую одежду после каждой второй носки

Загрязнения могут быть не всегда заметны, но со временем они появляются на ткани в виде серых или желтых пятен и разводов. Это пот, кожные выделения, пыль и другие типы грязи, которые поначалу могут никак себя не проявлять.

Если пятна от кофе, помады или кетчупа можно заметить сразу и принять меры, то следы от пота могут быть сначала не заметны, зато потом их будет очень сложно вывести. Поэтому каждый раз обрабатывайте области подмышек моющим средством, даже если ткань кажется чистой. Нанесите жидкий гель, который вы обычно используете для стирки, подождите 15 минут и только потом бросайте вещь в стиральную машину.

Тщательно сортируйте белье

Это может показаться очевидным, но это на самом деле имеет огромное значение. Чем тщательнее сортировать одежду по цвету, тем лучше будет результат стирки. Кроме того, вы можете также использовать салфетки — ловушки цвета, которые захватывают лишние красители.

Выбирайте стиральный порошок с отбеливателем

Как правило, одежда действительно белеет во время стирки с такими порошками. Еще одним вариантом могут стать средства для подсинивания, которые устраняют желтый оттенок.

Соблюдайте дозировку моющих средств

Если средства добавлено больше или, наоборот, меньше, чем рекомендовано производителем, белье остается серым и не отстирывается. Следите также, чтобы слив стиральной машины не засорялся, иначе вещи будут плохо выполаскиваться.

Не перегружайте стиральную машину

Мы всегда стараемся запихнуть в машину побольше, чтобы грязного белья не осталось. Но нужно помнить, что одежда в машине должна свободно циркулировать, а если вы заполняете барабан до отказа, она просто хуже отстирывается.

Используйте самую высокую температуру