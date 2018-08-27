«Я дал ей выспаться! Я муж ее мечты!». Фото молодого отца вызвало бурю эмоций в интернете

Делая селфи со своим новорожденным малышом, он вряд ли рассчитывал на тысячу комментариев, среди которых оказались и не очень лестные. Но большинство все же оценили поступок молодого отца Авида Климбера по достоинству, передает Goodhouse.ru.

«В прошлом году мы победили рак яичек и, наконец, стали родителями нашего первенца. Профессиональный совет: настоящие мужчины заботятся о своем ребенке, пока мама спит столько, сколько ей нужно. Она прошла через тяжелое испытание. Смиритесь, парни, и будьте мужем ее мечты» — так подписал свое фото Авид.