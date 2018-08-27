Пять вещей на кухне, которые вы храните неправильно

Ножи

Не стоит хранить их в отделении выдвижного ящика. Когда ножи лежат, касаясь друг друга, это во‑первых опасно, потому что вы можете поранить руку, доставая нож из общей стопки. Также от такого хранения на ножах появляются зазубрины (щербинки).

Лучший способ хранения — в деревянной подставке или на магнитной планке, прикрученной к стене. Магнитная планка подойдет больше тем, у кого на кухне не так много свободного места, пишет Goodhouse.ru.

Подносы и противени

Вы до сих пор храните их в стопке? Это не удобно: занимает слишком много места, и чтобы достать нижний противень, например, приходится доставать всю тяжелую стопку.

Лучший способ хранения — вертикальный. Вы можете использовать либо разделительные вертикальные планки для шкафчиков, либо офисные разделители файлов, которые помогут поддерживать противени.

Специи

Если вы тратите время, пересыпая специи в красивые баночки, перестаньте это делать. Это красиво, но на практике не удобно. Специи в банках занимают слишком много места в шкафах или на полках, а на деле оказываются не так уж и нужны.

Лучше просто разместить пакеты с приправами в отдельной коробке или ящике и организовать их по частоте использования или по назначению.

Бокалы

Многие спорят, как лучше расставлять бокалы в шкафу: ножкой вверх или вниз? Мы считаем, что переворачивать их вверх дном не нужно. Подставка — это самая устойчивая часть бокала, а вот края чаши, напротив, самые хрупкие. От такого хранения на тонких краях могут появляться сколы, когда вы будете доставать или ставить бокалы на место. Конечно, от длительного хранения (на открытых полках в особенности) на бокалах может появиться пыль, но какая разница, на какой части она появится, на чаше или на нижней подставке? Все равно придется перемывать бокал целиком.

Чугунная посуда