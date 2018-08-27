Эстонский дизайнер Роберта Эйнер: если зарплата женщин за 30% ниже мужской, почему бы нам не делать тогда скидку на покупку квартиры?

Роберта рассказала в Facebook, что когда в 2015 году заканчивала университет, темой диплома выбрала четвертую волну феминизма, благодаря чему и сама стала феминисткой, пишет Sobranna.ee.

«Это просто невероятно: работая в обслуге, женщина получает на тридцать процентов меньше сотрудника-мужчины. Почему?» - пишет она.

«Особенно мне запала в душу тема о разнице в зарплатах мужчин и женщин. А при покупке, например, машины или квартиры, почему бы тогда нам тоже 30% скидку не сделать?» - удивляется Роберта.

Сейчас, три года спустя, Эстония по-прежнему остается в лидерах среди стран Европы с большой разницей между мужскими и женскими зарплатами. По данным экономической организации OECD, зарплата женщин составляет 71,7% от мужской, что делает разницу в 28,3%.

«Наша любимая Эстония, стоит на ПЕРВОМ месте по разнице в зарплатах в Европе, что в два раза больше среднего! Кажется, люди просто не обращают на это внимания, и даже наше правительство считает, что это нормально», - восклицает дизайнер.

Также Роберта призывает всех неравнодушных подписать петицию, которая помогла бы решить эту проблему. Так, набрав достаточное количество голосов, ее возьмут на обсуждение в Рийгикогу. В идеале, Рийгикогу смогло бы изменить законодательство так, чтобы обязать более чем 25 работодателей проводить каждые три года аудит зарплат, которое бы выравнивала зарплаты, сопоставляло бы их между собой и обеспечивало бы равную плату.