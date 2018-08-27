Пн, 27.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Битва платьев: герцогиня Меган против актрисы Дженнифер Гарнер Кому больше к лицу?

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

Вы спросите, что общего между герцогиней Сассекской Меган и актрисой Дженнифер Гарнер? Нет, это не именная звезда на "Аллее славы" в Голливуде. Это - наряд. Кому, на ваш взгляд, он больше подходит?

Темно-синее элегантное платье, которому отдали предпочтение две знаменитые американки, - творение Дома моды Roland Mouret. Меган появилась в нем на публике за день до своей свадьбы с принцем Гарри, а Дженнифер - на торжественном открытии ее именной звезды на голливудской "Аллее славы". Сравните, предлагает Rus.tvnet.lv.

ФОТО: Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

Читать также

Актуально

НАВЕРХ