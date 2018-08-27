Маленькая Рапунцель из Тель-Авива: девчока покорила Instagram своей роскошной копной волос

Маленькая Мия Альфало стала известной практически на весь мир благодаря своим невероятно густым волосам. Малышку даже прозвали "Рапунцель из Тель-Авива", передает Fabiosa.ru.

О девочке впервые рассказал парикмахер из Израиля Саги Дахари. Он сделал прическу маленькой клиентке и опубликовал ее фото в своем Instagram. Надо ли говорить, что Мия понравилась всем без исключения?

О малышке известно не так много, но зато на ее аккаунт в Instagram подписано больше 46 тысяч человек. И это несмотря на то, что фотографий в профиле Мии не так уж и много!

Как говорит Саги, Мия – очень терпеливая девочка. Она спокойно сидит в кресле, пока он делает ей прически, которые, к слову, очень даже непростые!

Говорят, что Мией уже заинтересовался британский Vogue. Девочка уже может начинать строить карьеру модели, и, думаем, рекламных предложений у нее уже немало!

Кто-то утверждал в комментариях под фотографиями, что эти шикарные волосы – не что иное как парик. Но Саги опроверг все домыслы, аргументировав, что натуральность волос прекрасно видна на видео.

A post shared by Mia Aflalo (@miaaflalo) on Mar 22, 2018 at 12:26pm PDT

A post shared by Mia Aflalo (@miaaflalo) on Mar 22, 2018 at 12:32pm PDT