Выглядящая вдвое моложе 43-летняя женщина поделилась секретами

По словам женщины, которой незнакомые редко дают больше 20 лет, основная часть проблем может быть решена с помощью постоянного увлажнения кожи. Кроме того, выходя из дома, Хсу наносит на лицо и тело солнцезащитный крем и регулярно принимает коллаген и витамин С, пишет Lenta.ru.

Каждое утро Хсу выпивает чашку черного кофе без сахара, который «пробуждает ее кожу». Она избегает содержащих жиры и углеводы продуктов, заменяя их овощами и фруктами.

В Тайване Люр Хсу занимается фэшн-дизайном и имеет собственный бренд, который специализируется на мини-юбках и свитерах. Женщина показывает свою одежду в Instagram, где на нее подписаны 715 тысяч человек.

A post shared by ⭐️許路兒LureHsu⭐️ (@lurehsu) on Apr 6, 2018 at 5:32am PDT