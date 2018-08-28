Блогер отказалась от веган-диеты, на которой жила четыре года. И результат оказался в прямом смысле на лицо

5 августа голландский лайфстайл-блогер Касуми Крисс опубликовала видео, в котором рассказала про свой отказ от веганской диеты. Она отметила, что в ролике не указывает кому-либо, как надо делать, а просто делится своим жизненным опытом.

Внимание: данное видео не рекомендовано людям, не терпящим детального описания физиологических процессов или находящимся в процессе принятия пищи.

По словам Касуми, на веган-диету она в свое время переключилась по причинам, связанным со здоровьем, и поначалу чувствовала себя лучше и энергичнее. И хотя первые месяцы блогер испытывала проблемы с кишечником, у нее стали пропадать прыщи: большие очаги на лице со временем превратились в мелкие точки.

Однако спустя пару лет такой диеты у девушки увеличилась тревожность, которую она стала заедать. Блогер также начала срыгивать еду, потому что пища начала казаться ей токсичной, а состояние кожи Касуми ухудшалось — вместе с состоянием волос, пищеварения и месячных, которые вовсе прекратились на четыре месяца.

«Я пыталась есть положенные мне фрукты, которые должны быть такими полезными для вас… но мне они больше не нравились. Я не могла съесть смузи больше чем с двумя бананами, потому что у меня бы начинала чесаться кожа», — говорит Касуми Крисс, видеоблогер.

Касуми рассказала, что ее состояние улучшилось после одного яйца, съеденного незадолго до записи ролика. Почти сразу у нее улучшилось настроение, а за три следующих дня она ни разу не впала в цикл плохих мыслей и не испытала ни одного приступа тревожности.

Возникавшие ранее проблемы блогер связала с недостатком жиров, который она попыталась восполнить салатами и авокадо — но ни один из этих способов, по ее словам, не дал лучшего результата, чем одно сваренное вкрутую яйцо. Еще большего эффекта пресыщенности (но без переедания!) она добилась от салата, в котором курицы было больше, чем овощей.

«Я чувствую себя счастливее. У меня нет проблем с тем, чтобы быть счастливой или просто быть более позитивной. Я реально оптимистичный человек, я энергичная и люблю жизнь, но мне было сложно оставаться такой», — говорит Касуми.

Спустя три недели Касуми опубликовала в своем Twitter сравнение двух фотографий: того, как она выглядела во время своего веганского периода, и после него. По ее словам, после отказа от фруктово-овощной диеты у нее стало еще меньше проблем с кожей, с лица ушла опухлость, а эмоциональное состояние выровнялось.

В комментариях под записью некоторые пользователи предположили, что фотографии могли быть сделаны в разное время, перепутав старую версию Касуми с подростком. Они также решили, что значительное изменение в объемах может быть связано с отказом от хлеба — однако блогер поправила их, что, будучи веганом, вообще не ела обработанную еду.

Однако находятся люди, которым веганская диета, наоборот, помогает справиться с их давними недугами. Например, жительница Великобритании Виктория Джинкс благодаря отказу от мяса и продуктов животного происхождения смогла наконец-то носить человеческую одежду — потому что справилась с болезнью, от которой страдала 26 лет.