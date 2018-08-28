«Мне 23, я живу в ОАЭ за деньги 60-летнего спонсора. Платит $4000 в неделю»

Если мы попросим вам представить образ содержанки, вам придет на ум кукла Барби с хлопающими ресницами и ярким Instagram, пишет белорусский сайт Kyky.org.
Но героиня Алла родом из небольшого белорусcкого города, у нее нет гиалуроновой кислоты в губах, она получает высшее образование и уже два года живет на содержании мужчины в Эмиратах, пишет Lifter.com.ua.
Алла сначала отшила журналистов, когда предложили ей сделать материал – ответила, что об эскорте она не знает ничего. Но мы уточнили термины, и через два часа она уже рассказывала Kyky.org, как пострадала от кибербуллинга со стороны близких друзей и сколько денег ее спонсор выдает на неделю.
При этом Алла называет себя феминисткой и считает, что каждая женщина прекрасна, но далеко не каждая хочет развиваться. И она точно знает, что когда-нибудь этот период жизни закончится.
«Мне 23 года, и уже два года я живу в ОАЭ. Живу за счет мужчины и не скрываю этого. Не хочу показывать своего лица, потому что у моего спонсора есть семья и трое детей. Нет, он не славянин. Он араб.
Он старше меня на 37 лет. И нет, я не его вещь и он не делает все, что ему вздумается.
Мы, конечно, тоже ссоримся, тоже выясняем отношения, но это проходит без истерик – мы уважаем личное пространство друг друга. Я не должна распространяться о его жизни, о его семье. Да что уж там – не должна вообще спрашивать о его жене и детях. Да, в наших отношениях есть правила, и это одно из них.
Познакомились мы с ним через Tinder, когда я отдыхала в ОАЭ. У нас было четыре свидания. На четвертом он и предложил переехать – мол, с документами и переездом он поможет. Я сказала, что в любом случае мне нужно уехать в Беларусь. Через месяц я вернулась к нему.
Он снимает мне квартиру, обеспечивает деньгами на месяц. У моего спонсора свой бизнес, связанный с авиакомпаниями. Он дает мне 4000 долларов в неделю. Это сейчас – как только я к нему приехала, сумма была меньше в два раза. Подарки, путешествия, жилье тоже обеспечивает он. 16 тысяч в месяц – это деньги на мои наряды, курсы, тренажерку, косметику.
Я не трачу всё: около пяти тысяч откладываю, а три тысячи высылаю родителям.
Остальные деньги уходят на курсы и мои развлечения. Здесь очень дорогое образование. Вообще, я еще учусь в университете в Беларуси на заочном – в государственном ВУЗе (смеется).
Два раза в год летаю на сессии, учусь хорошо и стараюсь, чтобы не было проблем с пересдачами. Учусь, кстати, на бесплатном.
Понимаю, что белорусское образование не особо эффективно, но родители хотели видеть меня в первую очередь образованным человеком. Я уважаю их, да и диплом карман не рвет.
Мама моя работала на государственном предприятии. Сейчас она пенсионерка, хотя планировала работать и на пенсии. Так как я высылаю ей деньги, необходимость работать пропала. Отец продолжает работать, до пенсии ему осталось пять лет – он у меня механик. Он всегда старался заработать, никогда нас с мамой не обижал.
Мама и папа думают, что я работаю в компании, и платит мне работодатель.
Мне не хочется пытаться объяснить своим забитым жизнью родителям, почему я так живу. Я знаю, как это будет: бесконечные разговоры, доказательства и просто сотрясание воздуха.
В свое время родители вложили большие деньги в моего репетитора по английскому языку. Я занималась с ним с пятого по одиннадцатый класс. Язык я знаю в совершенстве, теперь даже иногда помогаю своему спонсору. Бывает, ему срочно нужно перевести документы с русского на английский по работе. Тогда я делаю это за отдельную плату. Потому что это труд, и он должен оплачиваться.
Это не проституция
Мой мужчина не считает меня содержанкой. Он считает меня человеком, с которым можно и поговорить о творчестве Босха, и заняться сексом. Кстати, у многих возникает представление, что он делает со мной какие-то неприятные и болезненные вещи. Но наш секс не отличается ничем от обычного. И я не считаю, что продаюсь ему.
Понятие «содержанка» – субъективное. Женщина когда в декрете, тоже в некотором роде содержанка.
В моей жизни были отношения, в них мужчина тоже был старше, но всего на семь лет. Он мог купить мне платье, сапоги, дать денег. Не вижу в этом ничего плохого и искренне не понимаю, почему брать деньги у своего мужчины плохо. Так живет большая часть Беларуси, даже когда женщина работает.
Проституция – это тоже другое. Я сплю только со своим спонсором. Мне нравится он, нравится с ним общаться, нравится учиться у него бизнесу, нравится с ним спать. Не думаю, что проституткам нравится спать со своими клиентами. И таких девушек не стоит осуждать, не от хорошей жизни они туда идут, да и поступают с ними нехорошо.
Здесь, в ОАЭ, я один раз общалась с проституткой из Украины. Увидела у нее на руках ссадины, которые она замазала тональным кремом. Гематомы были настолько сильные, что даже через толстый слой тональника было понятно, какую боль она терпела.
Я тогда дала ей 500 долларов и попросила вернуться домой. Дома ее ждала больная онкологией мама и пятилетний сын. Насколько знаю, девушка работает сейчас бариста в кофейне. Она была наркозависимой, а сейчас слезла со всего, даже не курит. Когда я была в Минске на зимней сессии, передавала ей и ее маме с сыном подарок через проводницу.
Моя история – совершенно другая. Я пошла на содержание из своего желания и интереса. Давайте говорить честно, когда есть возможность выжать все соки из возможностей, которые нам дарит жизнь, мы это делаем.
Первый месяц было очень страшно. Несомненно, я ждала подвоха. У меня были кое-какие деньги – на случай, чтобы при возможности сбежать. Мне казалось, что у меня заберут паспорт, вещи и закроют в подвале. Но все это оказалось только страхами.
Своего спонсора я с ходу предупредила, что его имя, контакты в случае чего есть у моих родителей. Если честно, это неправда. Но он улыбнулся и сказал, что я поступаю правильно. Видимся мы по-разному – иногда все семь дней в неделю, иногда три дня в неделю.
Что касается интимных отношений – многие думают, что будто они чем-то могут отличаться от обычных отношений. В представлениях людей, меня чуть ли не имеют ножами. Нет, конечно!
Смущает ли меня, что мой партнер меня старше? Вовсе нет. Мне кажется, что только в Беларуси есть это предубеждение к возрасту партнера. Когда я читаю статьи на тему отношений, где партнер намного старше, прямо чувствую от авторов некое пренебрежение.
А лезть в комментарии не вижу смысла. Там же и про импотенцию прочтешь, и про педофилию, и про гомосексуальность, и еще нарвешься на рекламу виагры (смеется). Забавно читать, когда женщины пишут: «Фу, заниматься оральным сексом со стариком ужасно». Хочется задать вопрос им: «Вы серьезно считаете, что он чем-то отличается?»
Я отлично понимаю, что когда-нибудь мой спонсор скажет, что нам стоит попрощаться. Не боюсь этого и отнесусь к этому как к расторжению контракта с работодателем. Не думаю, что пропаду без всего этого и не найду работу. Именно поэтому я бережно отношусь к деньгам, вкладываю их в украшения, образование и откладываю.
Мне симпатичен феминизм и мне хотелось бы посвятить себя области прав женщин. По образованию я международный юрист.
Кстати, общаюсь с местными феминистками и восхищаюсь ими, это смелые и образованные женщины. Моему партнеру это нравится – я ни разу не услышала ничего плохого насчет этого в свой адрес, только похвалу. Думаю, идеально было бы открыть школу для девочек из бедных семей где-нибудь в бедной стране. Но пока это только планы.
Когда мои подруги узнали, что я живу в ОАЭ, даже не спросив меня, начали с фейковых аккаунтов писать обо мне сплетни и слухи.
Спрашивали об эскорте, называли проституткой и прочими неприятными словами. И делали они это исподтишка, ни одна не написала мне напрямую. Но я все равно верю в женскую дружбу и солидарность. О зависти не думаю, если честно. У меня есть свои цели и свои мечты, к которым стремлюсь.
Помню, как мне прислали в директ сообщение: «Ты спишь со стариком, а сама бегаешь к молодому и горячему». Это стереотип! Мой партнер может доставить удовольствие женщине лучше, чем это делают молодые. Не хочу загадывать – возможно, такое и произойдет. Но, черт возьми, это может произойти абсолютно с каждым человеком. Никто не защищен от внезапной влюбленности, нахлынувшей страсти.
Да, мой партнер ревнив и в нем есть чувство собственничества. Он проверяет мой Instagram, но скорее делает это для того, чтобы там не было ничего лишнего. Он против разглашения его имени, ну а мне ни к чему нарушать его границы.
Не каждую женщину захочет обеспечивать мужчина. Очевидно же, что выглядеть нужно хорошо всегда. Но «наполняться» изнутри тоже стоит. Не нужно давать себя в обиду, не нужно смотреть ему в рот – иногда надо и поспорить. Я говорю о здравых спорах, не об истериках и капризах.
Каждая женщина прекрасна и каждая женщина достойна подарков и внимания. Но не каждая женщина захочет вкладывать в себя, развиваться, проявлять эмпатию, образовываться. Не каждая женщина откажется от сплетен, склок и образа «скандальной бабы». Такой образ – это распространенная проблема.
Да-да, я серьезно. Допускаю, что у мужчин тоже существует этот образ, но я пока не изучала этот вопрос. А вот среди женщин насмотрелась всякого. И этот образ не только от невежества, но и от той культуры, в которой растут наши девочки.
Они не слышат и не слушают собеседника, они постоянно орут – такое чувство, что вся их жизнь только и состоит, что из ора. Нужно избавляться от этой колхозности, не тратить свои силы на негатив, отвечать достойно. Вежливость нужна, ее ценят все, в том числе и богатые мужчины.
За два года содержания я выучила два языка: испанский и французский, танцую бальные танцы, прокачалась в искусстве. Прочла тонну литературы.
Мне нравится, что происходит сейчас со школьницами. Они знают себе цену и предпочитают отдаваться образованию, а не жертвовать собой ради мужчины. Думаю, это хороший знак. Жертвенность – не хороший вклад.
А щедрость важна для любого человека, будь то мужчина, женщина, ребенок или пожилой человек. Это качество тоже нужно воспитывать в себе. И главное – не стоит ждать от проявления своей щедрости чего-то взамен.
Деньги не обязательны. Займитесь волонтерством, кормите бездомных животных, относитесь к каждому человеку с уважением, будь он рабочим или дипломатом. Жадные люди – это закомплексованные люди. Не окружайте себя такими.
За последний месяц мне подарили два браслета, сертификат в спа-салон, две пары сережек и часы.
Я тоже дарю ему подарки и готовлю ужин, когда знаю, что вечером он приедет ко мне. Но мой день не проходит так, что я сижу с раздвинутыми ногами и жду мужчину. Мы оговариваем расписание встреч в начале недели. Бывают форс-мажоры, но это случается редко.
Он приезжает не только за интимом, он приезжает за отдыхом – чтобы обсудить политику, экономику, книги и искусство. Я должна быть в курсе всего этого – мне это интересно и важно. Ведь я планирую в будущем заниматься масштабными вещами».