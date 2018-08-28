«Мне 23, я живу в ОАЭ за деньги 60-летнего спонсора. Платит $4000 в неделю»

Помню, как мне прислали в директ сообщение: «Ты спишь со стариком, а сама бегаешь к молодому и горячему». Это стереотип! Мой партнер может доставить удовольствие женщине лучше, чем это делают молодые. Не хочу загадывать – возможно, такое и произойдет. Но, черт возьми, это может произойти абсолютно с каждым человеком. Никто не защищен от внезапной влюбленности, нахлынувшей страсти.

Да, мой партнер ревнив и в нем есть чувство собственничества. Он проверяет мой Instagram, но скорее делает это для того, чтобы там не было ничего лишнего. Он против разглашения его имени, ну а мне ни к чему нарушать его границы.

Не каждую женщину захочет обеспечивать мужчина. Очевидно же, что выглядеть нужно хорошо всегда. Но «наполняться» изнутри тоже стоит. Не нужно давать себя в обиду, не нужно смотреть ему в рот – иногда надо и поспорить. Я говорю о здравых спорах, не об истериках и капризах.

Каждая женщина прекрасна и каждая женщина достойна подарков и внимания. Но не каждая женщина захочет вкладывать в себя, развиваться, проявлять эмпатию, образовываться. Не каждая женщина откажется от сплетен, склок и образа «скандальной бабы». Такой образ – это распространенная проблема.

Да-да, я серьезно. Допускаю, что у мужчин тоже существует этот образ, но я пока не изучала этот вопрос. А вот среди женщин насмотрелась всякого. И этот образ не только от невежества, но и от той культуры, в которой растут наши девочки.

Они не слышат и не слушают собеседника, они постоянно орут – такое чувство, что вся их жизнь только и состоит, что из ора. Нужно избавляться от этой колхозности, не тратить свои силы на негатив, отвечать достойно. Вежливость нужна, ее ценят все, в том числе и богатые мужчины.

За два года содержания я выучила два языка: испанский и французский, танцую бальные танцы, прокачалась в искусстве. Прочла тонну литературы.

Мне нравится, что происходит сейчас со школьницами. Они знают себе цену и предпочитают отдаваться образованию, а не жертвовать собой ради мужчины. Думаю, это хороший знак. Жертвенность – не хороший вклад.

А щедрость важна для любого человека, будь то мужчина, женщина, ребенок или пожилой человек. Это качество тоже нужно воспитывать в себе. И главное – не стоит ждать от проявления своей щедрости чего-то взамен.

Деньги не обязательны. Займитесь волонтерством, кормите бездомных животных, относитесь к каждому человеку с уважением, будь он рабочим или дипломатом. Жадные люди – это закомплексованные люди. Не окружайте себя такими.

За последний месяц мне подарили два браслета, сертификат в спа-салон, две пары сережек и часы.

Я тоже дарю ему подарки и готовлю ужин, когда знаю, что вечером он приедет ко мне. Но мой день не проходит так, что я сижу с раздвинутыми ногами и жду мужчину. Мы оговариваем расписание встреч в начале недели. Бывают форс-мажоры, но это случается редко.