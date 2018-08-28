Узнайте, сколько весят Анна Хилькевич, Рита Дакота, Юлия Волкова и другие знаменитости

Леди Гага 155 см / 50 кг

Многие девушки хотят быть похожими на популярную певицу. Главными изюминками ее внешности можно назвать миниатюрность и яркость во всем: в одежде, макияже, прическе. При росте всего 155 см эпатажная исполнительница весит около 50 кг. Ей часто задают вопросы о том, как она остается в форме. Сама Леди Гага утверждает, что никогда не сидела на диетах. По ее мнению, лучшей профилактикой лишнего веса являются танцы, а ежедневные многочасовые репетиции обеспечивают колоссальную нагрузку всех мышц. Концерты, съемки в клипах, перелеты из одной страны в другую — все это тоже неплохо сжигает калории. А еще она использует секретики, которые помогают визуально вытянуть фигуру и подчеркнуть стройные формы, пишет Lady.mail.ru.

Николь Ричи 155 см / 43 кг

В юности Николь была довольно упитанной девочкой. И все бы ничего, но ей повезло быть официально удочеренной известным музыкантом Лайонелом Ричи, а ее крестным отцом стал сам Майкл Джексон.

Из пухленькой девочки Николь оформилась в худую (и даже очень худую) девушку. Она весила меньше 40 килограммов. Сама Николь утверждала, что виноваты в этом неприятности в личной жизни, но в прессе все убедительнее и убедительнее начали писать об анорексии. Диагноз неприятный, однако официального медицинского подтверждения диагнозу так и не последовало. Что же до самой звезды, то, как утверждает Николь Ричи, анорексия, булимия и прочие страсти — это не про нее. И все же такое заявление вызывает сомнения. Особенно если вспомнить, что после рождения дочери Николь заявила, что малышка спасла ей жизнь. Пресса же в один голос затрубила: «С анорексией Николь Ричи покончено!»

Джада Пинкетт-Смит 152 см / 50 кг

Рост американской актрисы, певицы, продюсера, режиссера и жены Уилла Смита составляет всего 152 см! К слову, рост Уилла — 190 см. Вот так притянулись противоположности. Свою хрупкость Джада подчеркивает сексуальными платьями и для красных дорожек выбирает наряды со шлейфом, чтобы визуально удлинить ноги.

«Я нормально отношусь к тому, что Уилла привлекают другие женщины. В конце концов, если он не ценит женскую красоту в других, то как же он сможет восторгаться моей внешностью?» — говорила Джада.

Риз Уизерспун 154 см /53 кг

Полюбившаяся многим «Блондинка в законе», несмотря на свой невысокий рост, всегда смотрится эффектно и уверенно. Имея троих детей, Риз Уизерспун может похвастаться соблазнительными параметрами и идеальной фигурой. Конечно же, после каждой беременности ей приходилось много трудиться, однако результат стоил всех потраченных сил — вес актрисы не поднимается выше 55 кг. Сама Риз считает себя высокой, хотя на всех церемониях и красных дорожках красотка появляется в туфлях на высоком каблуке.

Юлия Волкова 154 см /47 кг