Узнайте, сколько весят Анна Хилькевич, Рита Дакота, Юлия Волкова и другие знаменитости

Размер значения не имеет, все мы это знаем. А что касается роста? Так ли он важен для карьеры в шоу-бизнесе? Героини нашей подборки — настоящие Дюймовочки, которые смогли добиться высот.
Леди Гага 155 см / 50 кг
Многие девушки хотят быть похожими на популярную певицу. Главными изюминками ее внешности можно назвать миниатюрность и яркость во всем: в одежде, макияже, прическе. При росте всего 155 см эпатажная исполнительница весит около 50 кг. Ей часто задают вопросы о том, как она остается в форме. Сама Леди Гага утверждает, что никогда не сидела на диетах. По ее мнению, лучшей профилактикой лишнего веса являются танцы, а ежедневные многочасовые репетиции обеспечивают колоссальную нагрузку всех мышц. Концерты, съемки в клипах, перелеты из одной страны в другую — все это тоже неплохо сжигает калории. А еще она использует секретики, которые помогают визуально вытянуть фигуру и подчеркнуть стройные формы, пишет Lady.mail.ru.
Николь Ричи 155 см / 43 кг
В юности Николь была довольно упитанной девочкой. И все бы ничего, но ей повезло быть официально удочеренной известным музыкантом Лайонелом Ричи, а ее крестным отцом стал сам Майкл Джексон.
Из пухленькой девочки Николь оформилась в худую (и даже очень худую) девушку. Она весила меньше 40 килограммов. Сама Николь утверждала, что виноваты в этом неприятности в личной жизни, но в прессе все убедительнее и убедительнее начали писать об анорексии. Диагноз неприятный, однако официального медицинского подтверждения диагнозу так и не последовало. Что же до самой звезды, то, как утверждает Николь Ричи, анорексия, булимия и прочие страсти — это не про нее. И все же такое заявление вызывает сомнения. Особенно если вспомнить, что после рождения дочери Николь заявила, что малышка спасла ей жизнь. Пресса же в один голос затрубила: «С анорексией Николь Ричи покончено!»
Джада Пинкетт-Смит 152 см / 50 кг
Рост американской актрисы, певицы, продюсера, режиссера и жены Уилла Смита составляет всего 152 см! К слову, рост Уилла — 190 см. Вот так притянулись противоположности. Свою хрупкость Джада подчеркивает сексуальными платьями и для красных дорожек выбирает наряды со шлейфом, чтобы визуально удлинить ноги.
«Я нормально отношусь к тому, что Уилла привлекают другие женщины. В конце концов, если он не ценит женскую красоту в других, то как же он сможет восторгаться моей внешностью?» — говорила Джада.
Риз Уизерспун 154 см /53 кг
Полюбившаяся многим «Блондинка в законе», несмотря на свой невысокий рост, всегда смотрится эффектно и уверенно. Имея троих детей, Риз Уизерспун может похвастаться соблазнительными параметрами и идеальной фигурой. Конечно же, после каждой беременности ей приходилось много трудиться, однако результат стоил всех потраченных сил — вес актрисы не поднимается выше 55 кг. Сама Риз считает себя высокой, хотя на всех церемониях и красных дорожках красотка появляется в туфлях на высоком каблуке.
Юлия Волкова 154 см /47 кг
Параметры роста и веса Юлии Волковой остаются такими же, как и в ее подростковом возрасте. Несмотря на то что певица не имеет природной склонности к полноте, она все же периодически садится на диету, основанную на преимущественном употреблении белковой пищи. Почти каждый день певица выкладывает в Instagram красочные снимки, на которых демонстрирует свою стройную и подтянутую фигуру, а подписчики, в свою очередь, без конца ею восхищаются.
Анна Хилькевич 160 см / 45 кг
Актрису, звезду сериала «Универ. Новая общага» практически невозможно увидеть без высоких платформ, танкеток и шпилек. Хилькевич утверждает, что ее любовь к каблукам никак не связана со скромным ростом — всего 160 см. Комплексов по этому поводу у актрисы нет, но в своем микроблоге Анна постоянно доказывает поклонникам, что она выше минимум на 2—3 см, чем все утверждают. Совсем недавно актриса родила второго ребенка и переживает по поводу набранных килограммов. Но с ними она расправится так же быстро, как и после рождения первой дочери Арианы. Тогда Анна набрала за беременность 20 кг.
Рита Дакота 165 см / 52 кг
С небольшим ростом любой лишний килограмм будет очень заметен. Но Рита Дакота считает, что диеты нужно запретить законом. Она категорически против того, чтобы проводить все время в спортзале и корить себя за каждое пирожное. «Во время годового тура «Фабрики звезд», на фоне стресса, перелетов, недосыпа и полнейшего отсутствия белков в организме, я поправилась на 10 килограммов, потом сбросила 13, потом снова набирала и ненавидела себя», — рассказывала Рита.
После родов девушка набрала несколько лишних килограммов и из-за проблем со здоровьем пока еще их не скинула, о чем не переживает, всему свое время. Сейчас Рита ведет совместный со своей подругой проект под названием «Дружу с телом», который помогает девушкам с подобными проблемами полюбить себя и стройнеть с удовольствием.