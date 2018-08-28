Вт, 28.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • Мамочки
  • Грузинка, родившая, исполняя оперную арию, стала звездой Сети

Грузинка, родившая, исполняя оперную арию, стала звездой Сети Браво!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото

ФОТО: Wavebreakmedia ltd/PantherMedia/Scanpix

В Грузии роженица исполнила песню O Sole Mio вместе с мужем и прославилась в социальных сетях, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информационное агентство Sputnik Грузия.

Ролик появился на странице родильного дома № 2 города Кутаиси в Facebook. На видео, названном «14 августа, рождение Луки Чарджазии»,

мужчина исполняет неаполитанскую песню, обмахивая жену листом бумаги. Та поначалу нерешительно подпевает ему, но к концу ролика начинает петь во все горло.

В группе роддома сообщается, что роженицей была оперная певица Натия Мелкадзе из Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили. Мальчик родился здоровым, передает Rus.tvnet.lv.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ