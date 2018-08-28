Грузинка, родившая, исполняя оперную арию, стала звездой Сети Браво!
28 августа 2018, 13:43
В Грузии роженица исполнила песню O Sole Mio вместе с мужем и прославилась в социальных сетях, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информационное агентство Sputnik Грузия.
Ролик появился на странице родильного дома № 2 города Кутаиси в Facebook. На видео, названном «14 августа, рождение Луки Чарджазии»,
мужчина исполняет неаполитанскую песню, обмахивая жену листом бумаги. Та поначалу нерешительно подпевает ему, но к концу ролика начинает петь во все горло.
В группе роддома сообщается, что роженицей была оперная певица Натия Мелкадзе из Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили. Мальчик родился здоровым, передает Rus.tvnet.lv.