Ксению Бородину осудили за макияж дочерей

«Все должно быть в свое время, в 12 лет еще играют в куклы», «Детки красивые очень, а губки красить не надо», «Старшая губы очень ярко накрасила, столь нежный возраст», «Успеют накраситься. Дети должны быть детьми!» — критикуют ведущую фолловеры, пишет Deti.mail.ru .

Отметим, что это не первый раз, когда Ксении «достается» за слишком яркий макияж Маруси. Правда, некоторые поклонники телезвезды все же встают на ее защиту, утверждая, что Бородина лучше знает, как воспитывать собственных детей.