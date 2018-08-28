Отец объясняет, почему держит своего трехлетнего «дикого ребенка» на поводке в людных местах

34-летний отец, он же блогер, Клинт Эдвардс недавно вынужден был отстаивать свои родительские права, так как получил массу язвительных комментариев и замечаний по поводу своих действий - он держал трехлетнюю дочь Аспен на поводке.

Отец трех детей решил посвятить себя тому, чтобы быть лучшим отцом, которого только можно представить, и помочь другим взрослым, которые также проходят сложный путь родительства. В своем блоге он часто делится опытом и рассказывает житейские истории, сообщает Fabiosa.ru.

Пару лет назад Клинт и его жена решили использовать поводок на прогулке с маленькой Аспен, когда находились в людных местах. По словам отца, это было вызвано тем, что девчушка, которую он ласково называет «диким, неуправляемым ребенком», часто убегала в желании исследовать все, что привлекло ее внимание.

Они придерживали дочь за рюкзак, что позволяло ей отходить достаточно далеко, но при этом оставаться на контроле у родителей.

Еще одна причина, по которой пара решила, что Аспен нуждается в поводке, была склонность ребенка к подвывиху головки лучевой кости, то есть получению травмы. Дергая ее за руку, когда она собирается убежать, взрослые могли вырвать сустав из его естественного положения, что и произошло уже дважды.

Когда Клинт впервые использовал поводок для Аспен в Диснейленде, ему пришлось выслушать от нескольких посетителей замечания. На него смотрели, как на сумасшедшего, поэтому он решил опубликовать объяснение на своей странице в Facebook.

«Я сохраняю своего ребенка в безопасности, при этом обеспечиваю себе спокойствие, и это на сто процентов стоит того».

Родители не планируют держать ребенка на привязи все время. Только до тех пор, пока Аспен не научится реагировать на сказанное родителями, слушаться их и не будет столь импульсивной в действиях.