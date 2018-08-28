Снова забились раковина или унитаз? Пять практических советов по прочистке сливных труб

О том, что слив на кухне или в ванной забился, вы можете определить по нескольким характерным признакам. Во-первых, вы заметите, что вода уходит несколько дольше, чем обычно. Во-вторых, увидите лужу под раковиной. И, наконец, этот ужасный, неприятный запах!
Не имеет значения, полностью забит ваш слив или нет, — все равно нужно что-то делать с ним и как можно быстрее, пишет Fabiosa.ru.
Предлагаем несколько советов, которые помогут решить проблему, пока ваша раковина или канализация не стали окончательно бесполезными:
1. Пищевая сода. Она известна больше как чистящий реагент, но в сочетании с солью, уксусом и сильным напором горячей воды сода вполне способна прочистить засорившуюся сливную трубу.
Смешайте 1/3 стакана уксуса с таким же количеством пищевой соды. Смесь начнет пениться, поэтому не тратьте ни секунды и сразу вылейте ее в забитую трубу.
Эта шипучая смесь удалит грязь, волосы и слизь, особенно если ее оставить на всю ночь.
2. Крючок из проволоки. Возьмите обычную проволочную вешалку, выпрямите ее, а потом согните, чтобы получилось подобие крючка.
Теперь протолкните его вниз, в сливное отверстие, и удалите из забитой трубы все, что сможете подцепить.
3. Сильная струя горячей воды. Заполните раковину наполовину горячей водой. Возьмите вантуз и, поместив его над сливным отверстием, интенсивно нажимайте вверх и вниз.
Работайте в хорошем темпе, пока не прочистите полностью.
4. Кипяток. Это самый простой способ. Вскипятите воду и вылейте ее в сливное отверстие в два-три захода, делая между ними небольшие перерывы.
Если раковина прочистилась, а у вас еще осталась вода, то наградите себя вкусным чаем.
5. Моющее средство для посуды. Если забился унитаз, влейте в него 1/4 чашки моющего средства. Вскипятите немного воды и вылейте ее туда же, а затем поработайте вантузом.
Если этот метод не сработал, начинайте искать резиновые перчатки.
Эти пять быстрых и простых в использовании советов помогут справиться с проблемой забитых раковин и канализаций. Если у вас есть и другие методы, которые были полезны вам в нужный момент, то поделитесь ими в комментариях, пожалуйста.