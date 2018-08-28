Оставайся одна, пока не встретишь мужчину, который делает эти пять вещей

1. Ставить тебя на первое место в своей жизни

Жди того, кто будет бороться за тебя, когда у тебя самой уже не будет сил справляться со своими трудностями. Жди того, кто будет становиться лучше, чтобы лучше любить тебя, кому важно твое мнение и твои чувства, пишет Soulpost.ru.

2. Ценить твои сильные стороны и терпеть твои недостатки

У каждого есть свои недостатки. Тебе не нужен мужчина, который будет критиковать твои слабости и умалять твои способности. Тебе нужен мужчина, который будет поддерживать тебя и принимать тебя такой, какая ты есть. Он понимает, что ты не идеальная. Жди того, кто готов быть рядом как в трудные времена, так и в хорошие. Кто не боится ни твоих побед, ни твоих поражений.

3. Уважать твоих близких людей и все то, что тебе важно

Ведь неспроста мы знакомим своего парня с родными и друзьями. Это люди, которые искренне нас любят и порой знают нас лучше нас самих. Если он получает их одобрение, значит они чувствуют, что он уважает твое воспитание их влияние на тебя. Жди того, кто ценит все то, что важно твоему сердцу: твои цели, увлечения, традиции и близкие люди.

4. Может рассмешить тебя, даже когда все плохо

Смех — важное лекарство в современной жизни. Он помогает сохранить разум в этом безумном мире, помогает почувствовать, что все не так уж страшно. Мужчина, который может тебя рассмешить — с таким будет по плечу любая проблема.

5. Быть верным и преданным