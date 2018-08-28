Девять причин полюбить свою маленькую грудь

1. Ты чувствуешь больше удовлетворения в постели.

Несмотря на то, во что тебя заставляют поверить большегрудые модели порно, у твоей маленькой груди большое преимущество в постели. Ученые Университета Вены выяснили, что большая грудь на 24% менее чувствительна, чем маленькая. В твоей груди меньше жировой прослойки, а значит, ее легче стимулировать, пишет Soulpost.ru.

2. Они помогают тебе выглядеть моложе.

С возрастом маленькая грудь тем более становится преимуществом. Ведь большая грудь обвисает и выдает возраст женщины. А маленькая так и остается маленькой.

3. Еще раз — нет проблем с обвисшей грудью.

Во-первых, в ней нет большого веса, который бы тянул ее вниз. А во-вторых, ты вероятно реже носишь бюстгальтер (если вообще носишь), а согласно новым исследованиям как раз ношение белья способствует обвисанию груди.

4. У тебя нет проблем с одеждой.

Ты знаешь, каково это — когда ни одна рубашка не сходится на твоей груди? Когда фигура размера S, но из-за большой груди ты выбираешь вещи размера M, а то и L? Нет, не знаешь, потому что у тебя нет такой проблемы.

5. Ты понравишься финансово уверенным в себе мужчинам.

Кого можно привлечь маленькой грудью? Согласно психологам, большая грудь чаще нравится бедным мужчинам, да и поверхностным особям, а вот богатые и умные не столь обращают на это внимание.

6. У тебя лучше осанка.

Женщины с большой грудью часто страдают от боли в спине и плохой осанки — ведь их прелести могут вести вплоть до десяти килограммов.

7. Ты можешь носить любой бюстгальтер.

Спортивный, майка, чашка, пушап, бандо или вообще ничего!

8. Ты в хорошей компании.

Женщины с большой грудью зачастую известны как раз только своей большой грудью. А ты в компании талантливых и не менее привлекательных Кейт Мосс, Камерон Диаз, Милы Кунис, Оливии Уайлд, Гвинет Пэлтроу и других.

9. Она бережет твое здоровье.