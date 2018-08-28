Хотите неповторимый наряд? Модельер Анастасия Балак готова сшить его в своем новом ателье!

24 августа состоялось торжественное открытие бутика тканей и швейного ателье Avantgard, по адресу Ластекоду, 15. Хозяйкой магазина является Анастасия Балак, эстонский модельер-дизайнер с итальянским дипломом, закончившая академию искусств во Флоренции, создатель бренда AB Fashion Design, которому в этом году исполнилось уже семь лет.
Мы посетили открытие и узнали у Анастасии, откуда она привозит ткани, для кого и что шьет, какие услуги предлагает.
В основном все ткани Анастасия приобретает в Италии, но что касается кружева, то оно заказывается во Франции, так как кружево французского дома Sophie Hallette занимает лидирующие место по качеству и красоте.
Также существует услуга заказа принта на любой вид ткани, начиная от джерси и заканчивая шелком.
Помимо тканей, в бутике также представлены украшения, сделанные при помощи люневильской вышивки – это старинное французское искусство, дошедшее до наших дней и не утратившее своей популярности. Украшения и вышивку создает мастерица Елена Тартынских.
Кроме того, в ателье также продаются украшения, сделанные из бисера и камней Swarovski от Оксаны Линде.
Смотрите сами!