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  • Хотите неповторимый наряд? Модельер Анастасия Балак готова сшить его в своем новом ателье!

Хотите неповторимый наряд? Модельер Анастасия Балак готова сшить его в своем новом ателье! Смотрите фото и видео!

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24 августа состоялось торжественное открытие бутика тканей и швейного ателье Avantgard, по адресу Ластекоду, 15. Хозяйкой магазина является Анастасия Балак, эстонский модельер-дизайнер с итальянским дипломом, закончившая академию искусств во Флоренции, создатель бренда AB Fashion Design, которому в этом году исполнилось уже семь лет.

Мы посетили открытие и узнали у Анастасии, откуда она привозит ткани, для кого и что шьет, какие услуги предлагает.

В основном все ткани Анастасия приобретает в Италии, но что касается кружева, то оно заказывается во Франции, так как кружево французского дома Sophie Hallette занимает лидирующие место по качеству и красоте.

Также существует услуга заказа принта на любой вид ткани, начиная от джерси и заканчивая шелком.

Помимо тканей, в бутике также представлены украшения, сделанные при помощи люневильской вышивки – это старинное французское искусство, дошедшее до наших дней и не утратившее своей популярности. Украшения и вышивку создает мастерица Елена Тартынских.

Кроме того, в ателье также продаются украшения, сделанные из бисера и камней Swarovski от Оксаны Линде.

Смотрите сами!

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