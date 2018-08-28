Хотите неповторимый наряд? Модельер Анастасия Балак готова сшить его в своем новом ателье!

Мы посетили открытие и узнали у Анастасии, откуда она привозит ткани, для кого и что шьет, какие услуги предлагает.

В основном все ткани Анастасия приобретает в Италии, но что касается кружева, то оно заказывается во Франции, так как кружево французского дома Sophie Hallette занимает лидирующие место по качеству и красоте.

Также существует услуга заказа принта на любой вид ткани, начиная от джерси и заканчивая шелком.

Помимо тканей, в бутике также представлены украшения, сделанные при помощи люневильской вышивки – это старинное французское искусство, дошедшее до наших дней и не утратившее своей популярности. Украшения и вышивку создает мастерица Елена Тартынских.

Кроме того, в ателье также продаются украшения, сделанные из бисера и камней Swarovski от Оксаны Линде.