Опрос: какое женское нижнее белье нравится мужчинам

Мы поговорили с несколькими мужчинами, расспрашивая их, что им нравится, а что - нет. Какое белье они хотели бы снять, а на какое снова накинуть одежду и больше никогда не видеть, пишет Lady.tochka.net.

Нижнее белье – важная часть гардероба каждой девушки, и ей необходимо уделять не меньше внимания, чем выбору туфлей или брюк. Это тот элемент гардероба, который делает девушку сексуальной и притягательной. А при знакомстве с интересной дамой мужчина сразу фантазирует и представляет, какое на ней белье и с его помощью может сказать о женском темпераменте.

Итак, начнем:

Цвет. Большинство мужчин признают, что им очень нравится красное и бордовое белье. Красный цвет ассоциируется со страстью, и мужчины уверенны, что девушка, которая носит его, знает, как доставить ему удовольствие. Может, это и стереотипное мышление, но практика доказывает, что красный цвет работает.

Еще один классический цвет – черный. Женщина в черном всегда таинственна, и кажется, будто она что-то скрывает. Для этого цвета подойдет полупрозрачная ткань. Так белье подчеркнет силуэт фигуры. Оказывается, мужчины считают, что девушки, выбирающие белье черного цвета, очень предприимчивы в постели.

Некоторые мужчины предпочитают белый цвет, но тут с оговоркой, что он должен быть белоснежный и точно не застиранный и блеклый. Кстати, именно по причине того, что раньше белье было только белого цвета, оно и получило свое название: "белье" – "белое".

Парадоксально, но большинство мужчин остаются равнодушны к таким цветам, как розовый, голубой, зеленый и другие. А вот нюдовый и бежевые тона им совсем не нравятся. Красоты в таком нижнем белье мужчины не видят.

Ткань. Тут все сошлись в одном, и это шелк. Этот материал куда более привлекателен мужскому взору, чем хлопок, к такому нижнему белью хочется прикасаться. К нему можно добавить такие материалы, как атлас, вискоза и шифон.

Хлопок может стать немного привлекательнее, если он дополнен рюшами, оборками или прозрачными вставками.

Фасон. Многие отдают предпочтение стрингам и кружевным шортикам, но нашлись и такие, которым нравится спортивное и бесшовное белье. Особую страсть они питают к пеньюарам и халатикам, и, конечно, не стоит забывать о рюшках, бантиках (желательно сзади, на попе) и чулках.

Носить или нет. Многие девушки считают, что надетое на голое тело платье очень сексуально и притягательно. Мы не будем затрагивать в этой теме медицинский аспект носки белья, а скажем лишь, что мужчины, все же предпочитают девушек в белье. Частичная нагота кажется им сексуальнее полностью обнаженного тела. Статистика показала, что 90% мужчин возбуждает вид женского тела в белье.

Не оголяйся полностью, дай мужчине пофантазировать. Главное, на что они обращают внимание – новизна. Смело комбинируй и обновляй свой гардероб нижнего белья.