Опрос: какое женское нижнее белье нравится мужчинам

Сегодня производители предлагают нижнее белье на любой вкус – самых разнообразных форм и оттенков, а витрины так и манят примерить что-то новенькое и вернуться домой не с пустыми руками. Выбрать идеальное белье – совсем не простая задача, ведь оно должно нравиться не только тебе, но и твоему мужчине. И вот с последним возникают трудности, ведь не все говорят открыто, что именно им нравится видеть на девушках, а порой их признания повергают нас в шок!
Мы поговорили с несколькими мужчинами, расспрашивая их, что им нравится, а что - нет. Какое белье они хотели бы снять, а на какое снова накинуть одежду и больше никогда не видеть, пишет Lady.tochka.net.
Нижнее белье – важная часть гардероба каждой девушки, и ей необходимо уделять не меньше внимания, чем выбору туфлей или брюк. Это тот элемент гардероба, который делает девушку сексуальной и притягательной. А при знакомстве с интересной дамой мужчина сразу фантазирует и представляет, какое на ней белье и с его помощью может сказать о женском темпераменте.
Итак, начнем:
Цвет. Большинство мужчин признают, что им очень нравится красное и бордовое белье. Красный цвет ассоциируется со страстью, и мужчины уверенны, что девушка, которая носит его, знает, как доставить ему удовольствие. Может, это и стереотипное мышление, но практика доказывает, что красный цвет работает.
Еще один классический цвет – черный. Женщина в черном всегда таинственна, и кажется, будто она что-то скрывает. Для этого цвета подойдет полупрозрачная ткань. Так белье подчеркнет силуэт фигуры. Оказывается, мужчины считают, что девушки, выбирающие белье черного цвета, очень предприимчивы в постели.
Некоторые мужчины предпочитают белый цвет, но тут с оговоркой, что он должен быть белоснежный и точно не застиранный и блеклый. Кстати, именно по причине того, что раньше белье было только белого цвета, оно и получило свое название: "белье" – "белое".
Парадоксально, но большинство мужчин остаются равнодушны к таким цветам, как розовый, голубой, зеленый и другие. А вот нюдовый и бежевые тона им совсем не нравятся. Красоты в таком нижнем белье мужчины не видят.
Ткань. Тут все сошлись в одном, и это шелк. Этот материал куда более привлекателен мужскому взору, чем хлопок, к такому нижнему белью хочется прикасаться. К нему можно добавить такие материалы, как атлас, вискоза и шифон.
Хлопок может стать немного привлекательнее, если он дополнен рюшами, оборками или прозрачными вставками.
Фасон. Многие отдают предпочтение стрингам и кружевным шортикам, но нашлись и такие, которым нравится спортивное и бесшовное белье. Особую страсть они питают к пеньюарам и халатикам, и, конечно, не стоит забывать о рюшках, бантиках (желательно сзади, на попе) и чулках.
Носить или нет. Многие девушки считают, что надетое на голое тело платье очень сексуально и притягательно. Мы не будем затрагивать в этой теме медицинский аспект носки белья, а скажем лишь, что мужчины, все же предпочитают девушек в белье. Частичная нагота кажется им сексуальнее полностью обнаженного тела. Статистика показала, что 90% мужчин возбуждает вид женского тела в белье.
Не оголяйся полностью, дай мужчине пофантазировать. Главное, на что они обращают внимание – новизна. Смело комбинируй и обновляй свой гардероб нижнего белья.
Кстати, американские ученые выяснили, что женщины, которые чаще меняют и разнообразят свое нижнее белье, меньше страдают от мужских ихмен.