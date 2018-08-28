А вы делаете пилинг кожи головы? Советы и правила проведения процедуры

Для чего нужен пилинг кожи головы?

Пилинг кожи головы – это способ очищения кожи от загрязнений, кожного сала, остатков укладочных средств и ороговевших частиц. Такая процедура способна избавить от перхоти, зуда, при этом стимулирует рост волос, уменьшает избыток кожного сала и дает коже головы дышать. Пилинг кожи головы необходимо делать девушкам с разными типами кожи, кроме поврежденной, на которой имеются ранки и трещины. Эту процедуру можно проводить как в косметологическом кабинете, где тебе расскажут все подробно об этой процедуре, так и в домашних условиях, используя самостоятельно приготовленные пилинги или же приобретенные в специальных косметологических магазинах, пишет Lady.tochka.net.

Как правильно делать пилинг кожи головы в домашних условиях?

Если ты решила опробовать процедуру пилинг кожи головы в домашних условиях, тогда рекомендуем воспользоваться обычной морской либо же крупной поваренной солью. Также можешь использовать мелкий тростниковый или обычный сахар.

Возьми свой любимый кондиционер для волос, который богат на витамины и не содержит силиконы, и смешай в миске 1 чайную ложку основы для пилинга с 2-3 столовыми ложками кондиционера. Для лучшего эффекта можешь добавить 2-3 капли эфирного масла иланг-иланга, лаванды, лимона либо апельсина. Далее делай массирующие небольшие круговые движения подушечками пальцев. Важно, не наноси консистенцию пилинга на сухую кожу и волосы. Это приведет к спутыванию и выдиранию волос. Оставь состав на коже головы буквально на 2-5 минут. После процедуры нужно вымыть голову обычным шампунем.