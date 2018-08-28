В Италии родители могут заплатить штраф в 10 тысяч евро за публикацию фото своих детей

Когда родители выкладывают в Сеть фото ребенка, они фактически распространяют изображения среди неопределенного количества людей с преднамеренно злым умыслом. Дело в том, что детские фотографии могут быть использованы мошенниками в целях создания детской порнографии. Да и сами дети, когда вырастают, не всегда рады увидеть некоторые свои фото в свободном доступе, пишет Ihappymama.ru .

Адвокат по уголовным делам, эксперт в сфере защиты авторских прав и данных Карло Бленгино говорит, что мы и сами не до конца осознаем, что значит выкладывать личные фотографии во всемирное инфопространство. И право на защиту личных данных у ребенка точно такое же, как и его родителей. Фото детей не принадлежат родителям целиком и полностью. Во всех странах Европейского союза уже с этого года вступают в силу новые правила, которые укрепят права и личные данные несовершеннолетних.