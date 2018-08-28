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  • В Италии родители могут заплатить штраф в 10 тысяч евро за публикацию фото своих детей

В Италии родители могут заплатить штраф в 10 тысяч евро за публикацию фото своих детей

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ФОТО: Yui Mok / PA Wire / PA Images / Scanpix

Итальянский суд постановил, что родители не имеют права публиковать фотографии своих детей в социальных сетях без их согласия. То есть если мать захочет порадовать пользователей милым снимком своего годовалого малыша, через 18 лет он сможет отсудить у нее от трех до десяти тысяч евро.

Когда родители выкладывают в Сеть фото ребенка, они фактически распространяют изображения среди неопределенного количества людей с преднамеренно злым умыслом. Дело в том, что детские фотографии могут быть использованы мошенниками в целях создания детской порнографии. Да и сами дети, когда вырастают, не всегда рады увидеть некоторые свои фото в свободном доступе, пишет Ihappymama.ru.

Адвокат по уголовным делам, эксперт в сфере защиты авторских прав и данных Карло Бленгино говорит, что мы и сами не до конца осознаем, что значит выкладывать личные фотографии во всемирное инфопространство. И право на защиту личных данных у ребенка точно такое же, как и его родителей. Фото детей не принадлежат родителям целиком и полностью. Во всех странах Европейского союза уже с этого года вступают в силу новые правила, которые укрепят права и личные данные несовершеннолетних.

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