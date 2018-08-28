В Шотландии женщинам и девушкам хотят начать бесплатно раздавать средства личной гигиены

Министр здравоохранения Шотландии Моника Леннон предложила законопроект, который даст возможность всем девушкам и женщинам страны по необходимости бесплатно получать средства личной гигиены. Также, прокладки и тампоны будут лежать в каждой общественной уборной.
Это решение вызвано тем, что многие женщины Великобритании нередко попадают в финансово трудные ситуации, и цены на тампоны и прокладки оказываются для них слишком большими из-за высокого налога на эти продукты, пишет Ihappymama.ru.
Некоторые подростки вынуждены даже пропускать школьные занятия несколько дней в месяц из-за чувства дискомфорта и незащищенности в период менструаций. Гигиена стала для многих роскошью, в то время, как должна быть базовой потребностью.
Сперва это предложение Леннон будут полгода тестировать, и возможно, позже в Шотландии законопроект закрепится на постоянной основе. Получать товары гигиены женщины будут по типу уже существующей системы NHS C-Card, когда с помощью специальной карты человек может получить презервативы в каждом уголке планеты в любой необходимый момент.