Синдром жены алкоголика: в чем это проявляется

Зависимость от психоактивных веществ – семейная болезнь. Во-первых, она может встречаться у нескольких членов одной и той же семьи, передаваться из поколения в поколение. Конечно, подобное не является неизбежным, поэтому в каждой такой семье наряду с больными есть и здоровые в этом отношении лица, пишет Umnaja.ru.

Во-вторых, даже если в семье только один алкоголик, все остальные ее члены страдают психологически. Просто невозможно жить рядом с алкоголиком и не быть вовлеченным в его болезнь эмоционально. Психическое состояние родственников людей, больных зависимостью обозначают термином «созависимость».

Созависимость – патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощенностью и сильной эмоциональной, социальной или даже физической зависимостью от другого человека.

По мнению специалистов, созависимость — зеркальное отражение зависимости, поскольку наблюдаются те же симптомы. Явление созависимости, так же разрушительно для близких, как химическая или другая зависимость у их родного человека.

Родственники больных страдают не меньше, а порой даже больше (поскольку они не пьют и переносят свою боль без алкогольного наркоза), чем сами больные. Для больных существует сеть наркологических диспансеров и больниц, частные лечебные учреждения тоже ими занимаются. Но, только в некоторых лечебных учреждениях есть специалисты, уделяющие внимание родственникам. Часто лечебные учреждения ограничиваются лишь краткой консультацией родственника.

Особенности синдрома

Синдром жены алкоголика характеризуется полной вовлеченностью в проблему алкоголизма мужа и отказом от собственных интересов.

Для состояния созависимости типично:

заблуждение, отрицание, самообман;

компульсивные действия;

изоляция, как механизм психологической защиты;

низкая самооценка, ненависть к себе, чувство вины;

подавляемый гнев, неконтролируемая агрессия;

давление и контроль за другим человеком, навязчивая помощь;

сосредоточенность на других, игнорирование своих потребностей, психосоматические заболевания;

проблемы общения, проблемы в интимной жизни, замкнутость, депрессивное поведение, суицидальные мысли.

Типы созависимых жен

«Гиперответственные» жены

Эти жены делают все, чтобы помочь мужу, но только на первый взгляд. Скрывая от окружающих его проблему, бегая по утрам за пивом, притаскивая его на себе из гостей, они берут всю ответственность за его состояние на себя. Самое распространенное высказывание таких жен: «Он без меня пропадет». Не спрашивая, согласен ли муж лечиться, они сами отводят его к наркологу, сами решают, нужно ли только выведение из запоя или требуется кодирование от алкоголизма, при этом мнение самого нарколога редко принимается во внимание. Тем самым они лишают мужчину возможности выбора и освобождают его от ответственности за себя и своих близких. Если муж знает, что жена принесет опохмелиться, найдет его в подворотне, отмоет, накормит и оправдается за него перед его начальством, а при необходимости вызовет нарколога на дом – зачем ему что-то менять?

«Добровольная жертва»