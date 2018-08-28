Не делайте так! Семь ошибок, которые делают еду вредной для здоровья

Вы используете соль вместо специй

Если блюдо кажется вам пресным, не пытайтесь улучшить его вкус с помощью соли — хлорид натрия задерживает жидкость в организме и способствует появлению отеков. Чтобы раскрыть вкус продуктов, но при этом не навредить здоровью, попробуйте поэкспериментировать со специями и приправами. Они принесут вам только пользу, к тому же в отличие от соли со специями сложно «переборщить», пишет Goodhouse.ru.

Соль в блюдах могут заменить лимонный сок, сельдерей, свежие или вяленые томаты, чеснок, уксус, кинза, орегано, эстрагон, базилик, петрушка, тмин, зира, розмарин и горчица.

Вы перегреваете растительное масло

Большинство растительных масел можно разогревать, однако некоторые из них — в частности, оливковое и кокосовое — плохо переносят повышение температуры. Если масло на сковороде начало дымиться, знайте: в течение нескольких минут оно потеряет все свои полезные свойства.

При тушении, обжарке или приготовлении во фритюре используйте подсолнечное масло, а оливковое и льняное добавляйте для аромата уже в готовые блюда.

Вы слишком долго готовите овощи

Чтобы получить максимальную пользу от овощей, лучше всего съесть их сырыми. Так, под данным ученых Калифорнийского университета, тепловая обработка разрушает водорастворимые витамины — С и В, а также группу нутриентов, известных как полифенолы. В зависимости от способа приготовления потери могут составить от 15 до 55 процентов.

Жирорастворимые витамины А, D, Е и К и антиоксидант каротин лучше переносят воздействие высоких температур — но только если речь идет о варке или приготовлении на пару. Во фритюре и при обжаривании на сковороде от полезных веществ в овощах практически ничего не остается.

Вы чистите все фрукты и овощи

А вы знали, что в кожуре некоторых овощей и фруктов сосредоточено основное количество полезных веществ? Так, картофельные очистки на 50% состоят из пищевых волокон, которые подавляют голод и помогают пище продвигаться по пищеварительному тракту. В кожуре яблок содержится практически весь запас кверцетина — антиоксиданта, препятствующего развитию онкологических заболеваний. А пушистая «шкурка» киви — богатый источник витамина Е и флавонодидов.

Вы растапливаете мед

Мед не остается жидким навсегда. Всего через несколько месяцев после сбора он подвергается естественному процессу кристаллизации и приобретает консистенцию густой пасты. При этом полезные свойства он не теряет и в таком виде может храниться годами, оставаясь вкусным и ароматным.

Стремясь вернуть меду жидкую форму, некоторые хозяйки растапливают его в кастрюле или в микроволновой печи. Этого делать нельзя — при нагреве свыше 40 градусов мед начинает быстро терять свои уникальные свойства. И в итоге вы получаете калорийный сироп, напоминающий продукт пчеловодства лишь по запаху.

Вы используете «сырую» соль

О вреде соли знает каждый. Но, если вы не готовы полностью отказаться от ее употребления, хотя бы не используйте ее в «сыром» виде.

По мнению специалистов, растворяясь в процессе приготовления и подвергаясь воздействию высоких температур, минерал наносит меньше вреда почкам, сосудам и лимфатической системе.

Вы варите картофель без вымачивания

В 2015 году в докладе Агентства по безопасности продуктов ЕС были названы продукты, содержащие опасное канцерогенное вещество — акриламид. В их число попал и картофель. Науке известно, что его уровень резко вырастает при обжаривании или запекании крахмалсодержащих продуктов при высокой температуре. Кстати, и длительное хранение готового блюда из картофеля также способствует росту уровня акриламида.