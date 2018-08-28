«Будить меня по утрам запрещено». Откровенное письмо многодетной матери

Я выбираю себя и свое свободное дыхание — чтобы вернуться к детям счастливым человеком, а не задохлой лошадью.

Я позволяю им много времени проводить в планшетах. Часа по три-четыре в день получается — у каждого свой планшет и брать его можно только с моего разрешения. Кроме Зои, она уже сама определяет свое время. Предварительно на заре этих планшетов я закачала туда развивашки. Сын по планшету в год научился различать цвета и сложные геометрические формы. В два года знал счет в пределах десятка. Сейчас он засматривается документальными фильмами ВВС о насекомых и морских животных, сам находит. Разумеется, мультики тоже есть и их много, но не они одни.

Младшей сейчас три года — я вообще ничем с ней не занималась, поняла это вот только что. Читала книжки-малышки ей Зоя и бабушки, учили ее цветам-формам-счету-животным всяким брат с сестрой во время игр.

Я крайне редко выезжаю со всеми детьми в музей или театр. Только с каждым отдельно. Иначе вместо радости получаем драку и недовольство как минимум двух из нашей честной компании.

У каждого есть свои домашние обязанности. Все домашние дела по выходным и на каникулах у нас на детях. Так было в моей родительский семье, так же и у нас. Уборку, конечно, дети делают совсем не идеально, но дома относительно чисто, и меня это устраивает. За двумя котами полностью ухаживает сын. Когда на каникулах мне надо уехать по работе в Москву допоздна, я спрашиваю у Зои: — Мне кому платить, тебе или няне? — С ума сошла, мне, конечно! — Своим положены скидки. — Договорились.

Зоя в шестнадцать лет умеет приготовить яичницу, омлет, макароны, сосиски, пельмени. Николай в восемь лет умеет все это плюс почистить и пожарить картошку и напечь блинов.

Вечерний отбой для младших у нас в девять вечера, после этого начинается тихое взрослое время. Зоя садится под бочок и говорит: Давай поговорим.

Будить меня по утрам запрещено — младшие просыпаются в шесть утра и играют у себя в детской по возможности тихо. Иначе я ужасно ругаюсь и кричу. Мне нужно высыпаться. Я уже сплю вполглаза, когда они начинают свои «тихие» утренние игры, но все же сплю. И Николай может мне заварить кофе с утра.