Когда нужно впервые отвести дочку к детскому гинекологу и зачем это делать?

Поход к гинекологу - важный этап на пути соблюдения здоровья каждой женщины. Но в каком возрасте необходимо провести первый осмотр? Чем может быть чревато отсутствие подобных обследований? Обо всем этом мы расскажем дальше.
Когда нужно впервые отвести дочку к гинекологу
Каждая мать должна внимательно наблюдать за физическим развитием и состоянием здоровья дочери. Вот некоторые ориентиры:
8-12 лет - первые незначительные выделения из влагалища;
9-11 лет - появление волос в области половых органов;
11-15 лет - оволосение подмышек.
11-15 лет - появление первой менструации.
Если развитие организма дочки этим нормам не соответствует, то следует обратиться к врачу как можно скорее.
Если все в порядке и ребенок ни на что не жалуется, то можно посетить гинеколога сразу после начала половой жизни. А если вы не уверены, что вам об этом сообщит дочь, то стоит отвести ее на осмотр сразу после первой в ее жизни менструации (менархе), пишет Fabiosa.ru.
Как проходит осмотр девочки у гинеколога?
Перед тем, как впервые отправиться с дочкой на гинекологический осмотр, обязательно объясните ей, в чем будет заключаться процедура и какую часть тела придется показать врачу.
На приеме постарайтесь вкратце рассказать специалисту, что именно беспокоит ребенка.
Обычно проблемы девочек 5-10 лет связаны с воспалительными процессами – речь может идти о вульвитах и вульвовагинитах. Заболевания других органов (например, болезни ЖКТ) также могут вызывать дискомфорт или гинекологические воспаления.
Если на нижнем белье малышки появились выделения, то нужно обязательно сдать анализы. И забор производится из влагалища без нарушения девственной плевы.
Помните, что на приеме маленькая девочка намного комфортнее будет чувствовать себя в присутствии матери, особенно если та поделится своими позитивными ощущениями от посещения этого специалиста.
Обычно детский гинеколог осматривает половые органы девочки на кушетке или на кресле при помощи специального детского гинекологического зеркала. Оно тоненькое и не повреждает девственную плеву.
Двуручное обследование проводят только тем подросткам, которые уже живут половой жизнью. Альтернативой может быть УЗИ.
Основные показания для внепланового осмотра
Нужно обязательно посетить детского гинеколога при появлении вторичных половых признаков или кровянистых выделений в возрасте до 8 лет. Такой визит поможет исключить опухоли гипофиза, надпочечников и яичников, а также различные гормональные нарушения.
Кроме того, нужно проконсультироваться со специалистом, если менархе опережает развитие вторичных половых признаков.
Также консультация гинеколога необходима при наличии заболеваний мочеполовой системы (цистита, пиелонефрита, недержания мочи после двух лет).
Еще одним показанием является покраснение наружных половых органов либо появление любых выделений у девочек в возрасте до 8 лет. Такие симптомы могут указывать на развитие инфекционного процесса или на глистную инвазию - энтеробиоз.
Также нужно показать дочку гинекологу, если вас что-то настораживает в строении ее половых органов. Одна из распространенных проблем - синехии (сращение) малых половых губ, одной из причин которой может быть гормональная недостаточность.
Когда гинеколог необходим задолго до начала половой жизни
первые месячные начались до 9-ти лет или не появились к 16-ти годам;
на протяжении двух лет цикл остается нерегулярным;
обильные либо слишком болезненные регулы;
зуд и покраснение половых губ, выделения из влагалища, боли внизу живота, ощущения дискомфорта и жжения.
Основные задачи детского гинеколога — оценить правильность развития репродуктивной системы, а также выявить наличие или отсутствие воспалительных процессов и инфекций.
Зачем нужен гинекологический осмотр в подростковом возрасте?
При появлении любых болей внизу живота у девочек-подростков обязательно проконсультируйтесь у детского гинеколога.
Нужно обязательно показать дочку специалисту, если до 13-ти лет у нее не наблюдаются вторичные половые признаки, а также если до 15-ти лет не началась менструация (или не установилась в течение года).
Нерегулярный менструальный цикл может быть симптомом поликистозов и склерокистозов яичников, недоразвития матки и различных гормональных нарушений. Если эти заболевания не лечить, то в будущем возможны затруднения в наступлении беременности.
Также нужно показать дочку гинекологу, если у нее слишком длительные и обильные менструации. В этом случае затягивать с посещением специалиста нельзя!
Кроме того, при необходимости опытный врач поможет подобрать девочке-подростку наиболее подходящий метод контрацепции, исходя из ее возраста и других индивидуальных особенностей.
Какие болезни чаще всего выявляют у девочек?
1. Сращение наружных половых губ (синехии). Чаще это заболевание обнаруживают сразу после рождения ребенка, но бывает, что и спустя пару лет. Если синехии не лечить, то болезнь может привести к нарушению функции мочевыводящих путей и воспалению мочеполовой системы.
2. Лейкоплакия – истончение слизистой оболочки вследствие низкого уровня половых гормонов. Хотя эта болезнь чаще всего протекает бессимптомно, ее обязательно нужно лечить.
3. Вульвовагинит – воспаление влагалища и вульвы. Если болезнь запустить, то это может закончиться воспалением матки и придатков.
Помимо этого, у девочек подросткового возраста выявляются различные нарушения менструального цикла, всевозможные новообразования (например, кисты), маститы и мастопатии, а также неравномерное развитие молочных желез.
Вышеперечисленные гинекологические заболевания могут привести к серьезным воспалениям половой системы и сказаться в будущем на способности к зачатию, а также на качестве сексуальной жизни. Вот почему походы к детскому гинекологу не стоит откладывать "на потом"!
Планируя первый визит к гинекологу, объясните дочке, что бояться тут нечего. Эта процедура совершенно безболезненна и не занимает много времени.