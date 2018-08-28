Когда нужно впервые отвести дочку к детскому гинекологу и зачем это делать?

Когда нужно впервые отвести дочку к гинекологу

Каждая мать должна внимательно наблюдать за физическим развитием и состоянием здоровья дочери. Вот некоторые ориентиры:

8-12 лет - первые незначительные выделения из влагалища;

9-11 лет - появление волос в области половых органов;

11-15 лет - оволосение подмышек.

11-15 лет - появление первой менструации.

Если развитие организма дочки этим нормам не соответствует, то следует обратиться к врачу как можно скорее.

Если все в порядке и ребенок ни на что не жалуется, то можно посетить гинеколога сразу после начала половой жизни. А если вы не уверены, что вам об этом сообщит дочь, то стоит отвести ее на осмотр сразу после первой в ее жизни менструации (менархе), пишет Fabiosa.ru.

Как проходит осмотр девочки у гинеколога?

Перед тем, как впервые отправиться с дочкой на гинекологический осмотр, обязательно объясните ей, в чем будет заключаться процедура и какую часть тела придется показать врачу.

На приеме постарайтесь вкратце рассказать специалисту, что именно беспокоит ребенка.

Обычно проблемы девочек 5-10 лет связаны с воспалительными процессами – речь может идти о вульвитах и вульвовагинитах. Заболевания других органов (например, болезни ЖКТ) также могут вызывать дискомфорт или гинекологические воспаления.

Если на нижнем белье малышки появились выделения, то нужно обязательно сдать анализы. И забор производится из влагалища без нарушения девственной плевы.

Помните, что на приеме маленькая девочка намного комфортнее будет чувствовать себя в присутствии матери, особенно если та поделится своими позитивными ощущениями от посещения этого специалиста.

Обычно детский гинеколог осматривает половые органы девочки на кушетке или на кресле при помощи специального детского гинекологического зеркала. Оно тоненькое и не повреждает девственную плеву.

Двуручное обследование проводят только тем подросткам, которые уже живут половой жизнью. Альтернативой может быть УЗИ.

Основные показания для внепланового осмотра

Нужно обязательно посетить детского гинеколога при появлении вторичных половых признаков или кровянистых выделений в возрасте до 8 лет. Такой визит поможет исключить опухоли гипофиза, надпочечников и яичников, а также различные гормональные нарушения.

Кроме того, нужно проконсультироваться со специалистом, если менархе опережает развитие вторичных половых признаков.

Также консультация гинеколога необходима при наличии заболеваний мочеполовой системы (цистита, пиелонефрита, недержания мочи после двух лет).

Еще одним показанием является покраснение наружных половых органов либо появление любых выделений у девочек в возрасте до 8 лет. Такие симптомы могут указывать на развитие инфекционного процесса или на глистную инвазию - энтеробиоз.

Также нужно показать дочку гинекологу, если вас что-то настораживает в строении ее половых органов. Одна из распространенных проблем - синехии (сращение) малых половых губ, одной из причин которой может быть гормональная недостаточность.

Когда гинеколог необходим задолго до начала половой жизни