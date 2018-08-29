Депрессия беременных изменит мозг ребенка в худшую сторону

Депрессия во время беременности влияет на процессы «электропроводимости» мозга будущего ребенка. Это еще одно доказательство того, как опасно данное психическое расстройство среди будущих матерей.
Страдающие от депрессий и тревожных расстройств во время беременности женщины тем самым негативно воздействуют на процессы развития и работы мозга будущих детей, как показало небольшое исследование ученых из Университета Висконсина-Мэдисона.
Исследователи утверждают, что депрессия беременной модифицирует развитие мозга ребенка, что может вызвать проблемы в его поведении в будущем. Ученые попросили 101 женщину заполнить вопросники по поводу депрессий и тревожных состояний во время третьего триместра беременности. В целом, симптомы значительных депрессивных расстройств были обнаружены у шести матерей, еще пять имели симптомы умеренной депрессии, а 42 женщины подпадали под критерии слабой депрессии, пишет Medikforum.ru.
После этого исследователи провели МРТ мозга их малышей в возрасте 1 месяца. Они обнаружили изменения в структурах мозга среди детей, которые родились от женщин, испытавших депрессию от умеренной до сильной во время беременности. Материнская депрессия и тревожное состояние были связаны с изменениями микроструктуры белого вещества в мозге. Эта область выполняет функцию своего рода электропроводки мозга, поскольку она отвечает за связи между различными областями этого органа, а также помогает контролировать движения тела и управлять эмоциями.
Впрочем, ученые обнаружили существенные половые различия в деле влияния материнской депрессии на ребенка. В частности, родившиеся от депрессивных мам девочки имели меньший уровень диффузии или распространения воды по шкале фракционной анизотропии. А вот у мальчиков показатель этой шкалы вырастал в случае повышенного уровня депрессии матери.