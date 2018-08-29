Депрессия беременных изменят мозг ребенка в худшую сторону

Страдающий от депрессий и тревожных расстройств во время беременности женщины тем самым негативно воздействуют на процессы развития и работы мозга у будущих детей, как показало небольшое исследование ученых из Университета Висконсина-Мэдисона. Исследователи утверждают, что депрессия беременной модифицирует развитие мозга ребенка, что может вызвать проблемы с его поведением в будущем. Ученые попросили 101 женщину заполнить вопросники по поводу депрессий и тревожных состояний во время третьего триместра беременности. В целом, симптомы значительных депрессивных расстройств были обнаружены у шести матерей, еще пять имели симптомы умеренной депрессии, а 42 женщины подпадали под критерии слабой депрессии, пишет Medikforum.ru.

После этого исследователи провели МРТ мозга их малышей в возрасте 1 месяца. Они обнаружили изменения в структурах мозга среди детей, которые родились от женщин, испытавших депрессию от умеренной до сильной во время беременности. Материнская депрессия и тревожное состояние были связаны с изменениями микроструктуры белого вещества в мозге. Эта область выполняет функцию своего рода электропроводки мозга, поскольку она отвечает за связи между различными областями этого органа, а также помогает контролировать движения тела и управлять эмоциями.