Женатые мужчины рассказали, что они ищут в любовницах

От более длинных волос до фигур с аппетитными изгибами. Решившиеся на супружеские измены мужья рассказали, какие именно качества они ценят в любовницах.
Счастливые семьи, в которых супруги не изменяют друг другу десятилетиями, увы, чаще всего существуют только на страницах женских романах и в фильмах. Статистика показывает, что подавляющее большинство мужей хотя бы раз, но сходит на сторону, а многие заводят постоянных любовниц. Но какие именно качества привлекают в женщинах женатых представителей сильного пола? Опрос на эту тему провел один из сайтов, который как раз специализируется на подборе любовников и любовниц для супругов, пишет Medikforum.ru.
Из 5 000 мужчин, которые приняли участие в опросе, более 40% заявили, что основным для них является фигура, а 35,2% хотят кого-нибудь постройнее. Это значит, что если жена хочет удержать мужа в семье, ей все-таки нужно внимательно наблюдать за своими габаритами. Почти 30% мужчин обожают, когда их любовницы занимаются спортом, чтобы сохранять хорошие пропорции. Примерно такое же количество мужчин предпочитает женщин одновременно элегантных и стильных.
Длинные волосы тоже являются одним из наиболее привлекательных характеристик любовницы наряду с красивыми глазами. Нечего удивляться тому, что более чем для 70% мужчин, практикующих супружеские измены, внешний вид их любовниц имеет гораздо большее значение, чем ум и свойства характера. Однако мужчины все равно утверждают, что на стороне им нужны женщины добрые, ласковые и понимающие. 67,6% мужчин оценит, если их любовница обладает чувством юмора, поскольку сильный пол это заводит. Более 50% называют легкость на подъем любовницы ценной чертой характера.Нельзя исключить, что мужчины на стороне ищут женщин с теми характеристиками внешности и характера, которые уже не соответствуют их женам.