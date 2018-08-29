Женатые мужчины рассказали, что они ищут в любовницах

Счастливые семьи, в которых супруги не изменяют друг другу десятилетиями, увы, чаще всего существуют только на страницах женских романах и в фильмах. Статистика показывает, что подавляющее большинство мужей хотя бы раз, но сходит на сторону, а многие заводят постоянных любовниц. Но какие именно качества привлекают в женщинах женатых представителей сильного пола? Опрос на эту тему провел один из сайтов, который как раз специализируется на подборе любовников и любовниц для супругов, пишет Medikforum.ru.

Из 5 000 мужчин, которые приняли участие в опросе, более 40% заявили, что основным для них является фигура, а 35,2% хотят кого-нибудь постройнее. Это значит, что если жена хочет удержать мужа в семье, ей все-таки нужно внимательно наблюдать за своими габаритами. Почти 30% мужчин обожают, когда их любовницы занимаются спортом, чтобы сохранять хорошие пропорции. Примерно такое же количество мужчин предпочитает женщин одновременно элегантных и стильных.