Как сделать крем для лица своими руками

Понимая, что с кожей надо что-то делать мы принимаемся искать способы сделать кожу более молодой и упругой. Сегодня для ухода за лицом продают массу доступных косметических средств. Которые с успехом решают многие проблемы. Однако они в подавляющем большинстве содержат химические консерванты, которые для кожи в лучшем случае бесполезны, а чаще всего вредны, пишет Medikforum.ru.

А ведь существует отличный способ решить проблему в домашних условиях — приготовить крем для лица своими руками. Сделать его можно легко с помощью натуральных продуктов. Если добавить витамины в крем, то и вовсе своими руками для кожи можно приготовить живительный эликсир.

Все рецепты крема, которые собраны в этой статье, содержат только натуральные ингредиенты. Которые всегда необходимо иметь под рукой, чтобы в любой момент у себя дома можно было приготовить крем для лица. Инструкции по приготовлению читайте далее...

Рецепт #1 Используется для лица в качестве увлажняющего крема

Состав:

Одна чашка оливкового масла

1/3 стакана масла ши

5 капель эфирного масла шалфея

3 капли масла перечной мяты

1/3 стакана чистой отфильтрованной или родниковой воды

Способ приготовления крема в домашних условиях

Масло ши имеет густую консистенцию, поэтому перед применением его необходимо растопить. Сделать это лучше на «водяной бане» или в пароварке. Для этого налейте в небольшую кастрюльку немного воды и поставьте на огонь. Оливковое масло и масло ши поместите в миску меньшего размера, чем кастрюля, и поставьте сверху. Так чтобы дно не касалось воды. Над паром вы сможете растопить масло и перемешать его с оливковым.

Как только смесь будет готова, выньте миску из кастрюли и добавьте в нее масло перечной мяты и масло шалфея. Чтобы смешать ингредиенты должным образом можно использовать ручной миксер. В процессе перемешивания постепенно добавьте отфильтрованную или родниковую воду. Перемешивайте смесь до тех пор, пока она не станет пышной. Переложите получившийся крем в герметичный контейнер и храните в прохладном месте.

Рецепт #2 Делают летом и используют в качестве крема после загара

Состав:

Один неочищенный огурец

60 гр. масла сладкого миндаля

30 гр. белого парафина

Способ приготовления крема для лица:

Порежьте огурец на небольшие кусочки и положите в блендер. Сделайте однородное огуречное пюре. Отделите мякоть от сока. Сделать это можно путем процеживания пюре через марлю. Растопите парафин на водяной бане, следуя той же последовательности, как описано в предыдущем рецепте.