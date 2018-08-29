Крем для лица сделанный своими руками, это не только польза для кожи, но и огромное удовольствие. Из статьи вы узнаете несколько полезных рецептов, как приготовить натуральный крем для лица. И теперь своими руками, в домашних условиях и из натуральных ингредиентов вы всегда можете сделать крем, который поможет вам сделать кожу красивой и мягкой.
Как сделать крем для лица своими руками
Понимая, что с кожей надо что-то делать мы принимаемся искать способы сделать кожу более молодой и упругой. Сегодня для ухода за лицом продают массу доступных косметических средств. Которые с успехом решают многие проблемы. Однако они в подавляющем большинстве содержат химические консерванты, которые для кожи в лучшем случае бесполезны, а чаще всего вредны, пишет Medikforum.ru.
А ведь существует отличный способ решить проблему в домашних условиях — приготовить крем для лица своими руками. Сделать его можно легко с помощью натуральных продуктов. Если добавить витамины в крем, то и вовсе своими руками для кожи можно приготовить живительный эликсир.
Все рецепты крема, которые собраны в этой статье, содержат только натуральные ингредиенты. Которые всегда необходимо иметь под рукой, чтобы в любой момент у себя дома можно было приготовить крем для лица. Инструкции по приготовлению читайте далее...
Рецепт #1 Используется для лица в качестве увлажняющего крема
Состав:
Одна чашка оливкового масла
1/3 стакана масла ши
5 капель эфирного масла шалфея
3 капли масла перечной мяты
1/3 стакана чистой отфильтрованной или родниковой воды
Способ приготовления крема в домашних условиях
Масло ши имеет густую консистенцию, поэтому перед применением его необходимо растопить. Сделать это лучше на «водяной бане» или в пароварке. Для этого налейте в небольшую кастрюльку немного воды и поставьте на огонь. Оливковое масло и масло ши поместите в миску меньшего размера, чем кастрюля, и поставьте сверху. Так чтобы дно не касалось воды. Над паром вы сможете растопить масло и перемешать его с оливковым.
Как только смесь будет готова, выньте миску из кастрюли и добавьте в нее масло перечной мяты и масло шалфея. Чтобы смешать ингредиенты должным образом можно использовать ручной миксер. В процессе перемешивания постепенно добавьте отфильтрованную или родниковую воду. Перемешивайте смесь до тех пор, пока она не станет пышной. Переложите получившийся крем в герметичный контейнер и храните в прохладном месте.
Рецепт #2 Делают летом и используют в качестве крема после загара
Состав:
Один неочищенный огурец
60 гр. масла сладкого миндаля
30 гр. белого парафина
Способ приготовления крема для лица:
Порежьте огурец на небольшие кусочки и положите в блендер. Сделайте однородное огуречное пюре. Отделите мякоть от сока. Сделать это можно путем процеживания пюре через марлю. Растопите парафин на водяной бане, следуя той же последовательности, как описано в предыдущем рецепте.
Как только парафин расплавится, добавьте миндальное масло и аккуратно помешивая, соедините его с парафином. Затем влейте процеженный огуречный сок и вновь перемешайте ингредиенты. Чтобы воск не образовывал кристаллов, закройте миску крышкой. Отключите огонь, пусть смесь постепенно остывает. По мере остывания крем необходимо периодически перемешивать.
Сделать и хранить такой крем можно в течение двух месяцев в герметичном контейнере. На нежной, поврежденной солнцем коже производит удивительный смягчающий эффект.
Рецепт #3 Используется для сухой кожи лица в качестве питательного крема на ночь
Состав:
1/2 стакана какао-масла
2,5 см. свежего корня имбиря
2 ч.л. масленого витамина Е
2 ч.л. абрикосового масла
2 ч.л. кунжутного масла
Способ приготовления:
Сделайте из имбиря экстракт свежего сока. Для этого свежий корень имбиря необходимо измельчить, а затем выдавить сок в маленькую мисочку. Добавьте в сок какао-масло и поставьте на огонь. При нагревании время от времени помешивайте смесь. Как только смесь станет однородной, снимите ее с огня, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Храните крем в стеклянной банке.
Рецепт #4 Крем от морщин
Состав:
Одна столовая ложка малины
Одна столовая ложка клубники
Одна столовая ложка сушеных абрикосов
1,5 стакана цельного молока
Одна чайная ложка орехового масла (лучше взять масло пекан)
Способ приготовления:
Приготовьте грубую густую пасту путем растирания малины, клубники и измельченной кураги. Добавьте в пасту молоко и масло пекан. Теперь, поставьте миску на средний огонь и постоянно помешивая варите до получения густой кремовой консистенции. Снимите с огня и дайте крему остыть.
Этот крем для лица, приготовленный своими руками творит чудеса. Он великолепно омолаживает кожу, избавляет ее от морщин и многих признаков старения. Используйте его как омолаживающее средство.
Рецепт #5 Омолаживающая крем-маска
Состав:
Одно авокадо
Одна небольшая морковка
Одно яйцо
1/2 стакана сливок
3 ст. ложки меда
Способ приготовления:
Отварите морковь и разомните. Добавьте в морковь авокадо и снова разомните. Яйцо взбейте и вылейте в пюре из моркови и авокадо. Добавьте мед и сливки. Все тщательно перемешайте и взбейте так, чтобы смесь стала густой и однородной. Используйте крем в качестве маски для лица.
Крем-маска содержит все вещества, которые необходимы для омоложения кожи. Авокадо богатый источник витамина Е, который в сочетании с бета-каротином, присутствующем в моркови, являются отличным антиоксидантом. Белок богат кальцием и компонентами обеспечивающими питание для кожи лица. Маска улучшает тон и текстуру кожи.
Попробуйте сделать хотя бы один из этих кремов для своего лица. Используйте их каждый день и вы заметите как ваше лицо похорошеет и станет более свежим. Достоинством этих натуральных средств является то что ни одно из них не вызовет у вас побочных эффектов. Главное только чтобы на продукты у вас не было аллергии. Проверьте крем сначала на небольшом участке кожи, а потом, если реакции не будет, то можете использовать его на лице.