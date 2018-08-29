Обезжиренный йогурт грозит угревой сыпью

Йогурт с низким содержанием жира может сделать угревую сыпь еще более неприглядной. И это несмотря на то, что годами эксперты отрицают любую связь между диетой и состоянием кожи.
На протяжении многих лет ученые утверждали, что никакой связи между диетой и различными расстройствами кожи не существует. И все равно, многие люди уверены в том, что определенные продукты питания вроде шоколада или сыра могут ухудшать такие состояния, как угревая сыпь или экзема. Об этом говорят и многочисленные блогеры, которые постоянно публикуют фотодоказательства. В принципе, если рассуждать логически, то диета должно оказывать воздействие на кожу, которая является крупнейшим органом нашего тела, постоянно обновляющимся и требующим для осуществления этого процесса множество различных нутриентов, пишет Medikforum.ru.
«Имеется очень сложная связь между тем, что мы поглощаем, и как это отражается на коже, - говорят дерматологи из Cadogan Clinic в Лондоне. - Попадающая в наш организм пища проходит через множество процессов, так что ее биодоступность, то есть то, что достается коже, является очень низкой. Именно поэтому полной чушью является утверждение о том, что разного рода пищевые добавки с витамином C якобы сделают кожу более эластичной и упругой. Да ваш организм просто выведет 99% этого витамина из тела, прежде чем он доберется до кожи».
Молочные продукты часто демонизируют и обвиняют в различных расстройствах кожи. И вновь - не существует твердых доказательств того, что сахар или молоко вредны для кожи. Однако что делать с нашим собственным опытом, который показывает, что при большем употреблении молока у нас появляется больше прыщей? Существует различные гипотезы по этому поводу. В частности, есть мнение о том, что коровьи гормоны играют свою роль в этом процессе. Но эти гормоны, якобы, оказывают влияние только в том случае, если из молока искусственным образом удаляют жир. Вот почему молочные продукты вроде молока, йогурта и сыра с низким содержанием жира могут приводить к ухудшению угревой сыпи.