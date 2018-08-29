Обезжиренный йогурт грозит угревой сыпью

На протяжении многих лет ученые утверждали, что никакой связи между диетой и различными расстройствами кожи не существует. И все равно, многие люди уверены в том, что определенные продукты питания вроде шоколада или сыра могут ухудшать такие состояния, как угревая сыпь или экзема. Об этом говорят и многочисленные блогеры, которые постоянно публикуют фотодоказательства. В принципе, если рассуждать логически, то диета должно оказывать воздействие на кожу, которая является крупнейшим органом нашего тела, постоянно обновляющимся и требующим для осуществления этого процесса множество различных нутриентов, пишет Medikforum.ru.

«Имеется очень сложная связь между тем, что мы поглощаем, и как это отражается на коже, - говорят дерматологи из Cadogan Clinic в Лондоне. - Попадающая в наш организм пища проходит через множество процессов, так что ее биодоступность, то есть то, что достается коже, является очень низкой. Именно поэтому полной чушью является утверждение о том, что разного рода пищевые добавки с витамином C якобы сделают кожу более эластичной и упругой. Да ваш организм просто выведет 99% этого витамина из тела, прежде чем он доберется до кожи».