Любящая мать сделала уникальное инвалидное кресло для семимесячной дочки по онлайн-учебнику

Хорошей новостью было то, что после восьми сеансов химиотерапии у Эвелин наступила ремиссия. Теперь ее родителям предстояло найти способ, чтобы девочка могла как-то передвигаться, пишет Fabiosa.ru.

Когда мать Эвелин, Ким, обратилась с этим вопросом к врачам, ей сказали, что она должна научить девочку ползать, пока та не станет постарше, чтобы могла использовать инвалидное кресло. Этот совет не очень понравился Ким, поэтому она начала прорабатывать другие варианты.

Вскоре она нашла в интернете именно то, что искала - онлайн-пособие по изготовлению инвалидной коляски своими руками из подручных средств.

Изучив инструкцию и найдя все, что необходимо, родители Эвелин приступили к работе. Их целью было дать ребенку некоторую независимость и мобильность. Поэтому они затратили время и усилия, чтобы построить кресло-коляску для ребенка из серии "Сделай сам".

Эвелин исполнилось семь месяцев, когда она опробовала это специальное передвижное устройство. Для изготовления чудо-коляски родители использовали напольное сиденье, кухонную разделочную доску и колеса от детского велосипеда. В общей сложности пара потратила всего лишь около $100 на все детали.

Теперь они задумываются о большом инвалидном кресле, которое понадобится через несколько лет, когда девочка подрастет. Понятно, что оно будет стоить значительно дороже.

А пока Эвелин прекрасно проводит время в своем самодельном инвалидном кресле и очень любит передвигаться. Как говорят родители: «Нам даже пришлось поставить ограничители скорости в центре гостиной, потому что она очень быстро ездит».