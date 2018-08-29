Герцог и герцогиня Кембриджские строго запрещают детям одну игрушку по очень мудрой причине

Согласно журналу US Magazine, они стремятся подарить детям максимально нормальное детство. Например, принц Джордж не знает, что он наследник престола. Родители не хотят, чтобы богатство и статус испортили их детей, пишет Fabiosa.ru.

Именно поэтому у принцессы Шарлотты и принца Джорджа есть запреты на некоторые игрушки. Так, планшеты и смартфоны считаются запрещенными "игрушками" для малышей из королевской семьи.

Уильям и Кэтрин, выросшие без каких-либо гаджетов, считают, что это правило позволит вырастить детей здоровыми, интересующимися разными вещами, активными и общительными, а не ограниченными лишь интернетом. Они привлекают детей к играм на открытом воздухе с другими детьми.

В последнее время дискуссии по поводу того, что родители рано дают детям гаджеты, остро витают в воздухе. Эксперты расходятся во мнениях. Одни считают, что до 12 лет детям не стоит играть техникой, другие - что такие запреты могут пагубно повлиять на технологическое мышление.

По данным CNN, результаты исследования, представленного на собрании педиатрического академического общества в 2017 году, показывают, что использование смартфонов, планшетов и других электронных гаджетов детьми с 6 месяцев до 2 лет приводят к задержкам речи.

Однако у молодых наследников британского престола есть свои пристрастия! Принцесса Шарлотта любит свою деревянную кухню и кукол, а Джордж - игрушечные машинки. Он любит играть с отцом.